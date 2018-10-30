Как повысить иммунитет

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Укрепить, поднять, поддержать иммунитет — кажется, любой человек, который задумывается о своём здоровье, считает, что без таких мер не обойтись. У современной медицины на этот счёт другое мнение.Для ленивых сразу приведём краткое содержание статьи. У каждого из нас есть врождённый иммунитет и приобретённый. Врождённый атакует всё и сразу, особо не разбираясь. Именно благодаря ему мы испытываем все те симптомы ОРЗ, которые заставляют нас чувствовать себя такими несчастными. Приобретённый (специфический) иммунитет устроен куда сложнее. Он ориентирован на конкретные бактерии и вирусы, с которыми организм уже встречался, и борется с ними эффективнее врождённого. Если контакт происходит впервые, то клетки иммунной системы «затачиваются» под нового врага и при следующей встрече реагируют на него быстрее и эффективнее. Как это всё точно функционирует — неизвестно. Стимулировать врождённый иммунитет вряд ли стоит при банальном ОРЗ, так как в результате усилятся симптомы заболевания. Как укреплять приобретённый иммунитет, если не с помощью вакцинации, никто не знает. Как минимум потому, что в его работе участвует огромное количество разнообразных клеток и стимуляция одного вида может неизвестным образом сказаться на поведении всей иммунной системы. Единственная группа подобных безрецептурных иммуностимуляторов, в которой есть препараты, доказавшие свою эффективность и безопасность, это бактериальные лизаты (фрагменты бактерий, активирующие иммунную систему). Но нужно помнить, что подавляющее большинство ОРЗ — это вирусные инфекции, то есть баклизаты помочь тут никак не могут, хотя и в состоянии уменьшить риск бактериальных осложнений. Все остальные безрецептурные иммуностимуляторы в странах с высоким уровнем медицины в качестве лекарств не продаются, так как доказанной эффективности не имеют.Если у вас есть какие-то претензии к своей иммунной системе, идите к терапевту, который либо самостоятельно разработает план действий, либо отправит вас к иммунологу. Иногда проблему решает выполнение очевидных рекомендаций по изменению образа жизни. Есть серьёзные основания полагать, что физическая активность, нормальный сон и сбалансированный рацион — это то немногое, что «поддерживает» иммунитет и что в наших силах контролировать. Но вы не в состоянии самостоятельно определить, вам нужно только изменить образ жизни или же пройти серьёзное лечение. Поэтому — ещё раз — имеет смысл идти к врачу, если вам не нравится частота ваших заболеваний.Все дотошные и любознательные могут читать дальше.Что делать, если часто болеешьДля взрослого человека нормально болеть ОРЗ 2—3 раза в год. Если с вами это происходит чаще, то вполне возможно, что особой проблемы тут нет. Но если вам такое положение вещей доставляет множество неудобств, если вам кажется, что что-то не так, обратитесь к терапевту, который либо разберётся с вашей проблемой сам, либо отправит к иммунологу. Почему не сразу к узкому специалисту? Совершенно не обязательно проблема будет в недостатках иммунной системы в целом. Например, дело может быть в местном иммунитете, который во многом зависит от образа жизни. Так бывает у курильщиков: из-за повреждения слизистых оболочек дыхательных путей вирусам проще проникать в клетки, соответственно, болеет ОРЗ человек чаще. Или из-за рефлюкса (заброса кислоты в пищевод из желудка) также повреждается слизистая, и в горле чаще возникают инфекции.Но если дело в иммунитете и его надо «поднять», как действовать? «Чтобы его «поднять», нужно сначала посмотреть, где он «лежит», — говорит иммунолог Илья Корсунский. Иммунодефициты, то есть значимые нарушения работы иммунной системы, могут быть врождёнными (первичными, ПИД), а могут быть приобретёнными (вторичными). Существует около 250 типов врождённых нарушений, вызывающих иммунодефицит. Обычно они проявляются в детском возрасте, однако иногда проблемы могут возникнуть и в 40 лет. Чтобы заподозрить именно первичный иммунодефицит, нужно найти у себя как минимум два его признака. Эти генетические заболевания лечатся совершенно по-разному: от простого наблюдения до пересадки костного мозга.Приобретённые иммунодефициты могут возникать после сильной кровопотери, при серьёзном ожоге, длительном приёме кортикостероидов, химиотерапии, лучевой терапии, длительном заражении паразитами, ВИЧ-инфекции, если не принимать специальные препараты, и др. «Разговоры о том, что человек заболел, потому что не выспался, устал и у него упал иммунитет, это бытовые кухонные разговоры. Только специальный анализ с очень жёсткими параметрами может рассказать о состоянии иммунитета», — пишет в своей книге «О самом главном» главный врач московской Городской клинической больницы № 71, популяризатор медицины Александр Мясников.«Если иммунологическое обследование показывает норму, а человек обоснованно недоволен своим состоянием, нужно дальше искать причину, которая чаще всего лежит не в иммунологии», — объясняет Илья Корсунский.Нужны ли иммуностимуляторыНо обычно из-за частых ОРЗ никто не идёт к врачу, всё списывается на «слабый иммунитет», и человек покупает безрецептурный иммуностимулятор. Если верить рекламе, эти препараты совершают ряд действий с иммунной системой, благодаря которым организм быстро разбирается с любой инфекцией. «Безрецептурные иммуномодуляторы очень неиндивидуальны, они обещают всех вылечить от всего, — говорит Илья Корсунский. — Поэтому они чаще всего бессмысленны. К тому же они недостаточно изучены, и есть теоретический риск, что они непредсказуемо сработают и, например, спровоцируют аутоиммунное заболевание (заболевание, при котором иммунная система атакует собственный организм. — прим. ред.). Доктора, которые назначают препараты без доказанных по международным стандартам эффективности и безопасности, и пациенты, которые эти лекарства употребляют, — очень смелые люди. Причём зачастую эти назначения делают все подряд. ЛОРы, например, чаще всех, а вот иммунологи реже всех. Хотя я же не удаляю аденоиды: я иммунолог, и каждый всё-таки должен заниматься своим делом».На Западе безрецептурных иммуностимуляторов нет. Зато есть биологически активные добавки, которые к лекарственным средствам не относятся и врачи их не назначают. Именно там обычно располагается то, что у нас преподносится как иммуностимулирующие лекарства. И даже если в России такой препарат продаёт крупная западная фармкомпания, часто бывает, что в её стране этого лекарства нет. Дело в том, что у нас довольно лояльное законодательство в плане проверки препарата на эффективность, и этим, конечно, все пользуются.Иммуностимуляторы делятся на несколько групп:1. Бактериальные лизатыБаклизаты — это препараты на основе фрагментов бактерий. Редкий случай среди иммуномодуляторов: их механизм действия понятен, а эффективность некоторых даже доказана в качественных исследованиях. Они активируют специфический иммунитет, провоцируя защитную реакцию на вторжение якобы бактерий, а на самом деле только их частей. То есть такие средства применяются для профилактики именно бактериальных инфекций.2. Интерфероны (лидеры продаж: «Циклоферон», «Виферон», «Гриппферон» и др.)Вещество под названием «интерферон» вырабатывается клетками в ответ на вторжение чего-то инородного в организм. Эта составляющая врождённого иммунитета препятствует размножению вирусов. Будет ли какая-то польза от введения в организм дополнительного интерферона в том виде, в котором существуют безрецептурные препараты, неизвестно. Педиатр Евгений Комаровский в своей книге «ОРЗ: руководство для здравомыслящих родителей» пишет: «Наиболее актуальное направление лечебного применения этих препаратов — терапия онкологических, очень тяжёлых, опасных для жизни вирусных инфекций, возбудители которых являются слабыми индукторами (активаторами. — прим. ред.) интерферона — вирусные гепатиты, герпетическая и ВИЧ-инфекция. Большинство средств предназначено для инъекционного применения, имеют множество побочных эффектов и значительную (иногда огромную) цену». Что касается интерферонов, применяемых местно (например в виде капель), то в соответствии с международными стандартами их эффективность и безопасность пока не доказана.3. Индукторы интерферонов (лидеры продаж: «Кагоцел», «Амиксин», «Арбидол»)Индукторы интерферонов — это все то, что активирует неспецифический иммунитет. Например, вирусы являются индукторами интерферонов. Но зачем применять такие препараты отдельно? «Абсолютное большинство возбудителей ОРВИ являются сильными индукторами интерферона, а значит, в дополнительной стимуляции интерферонообразования нет никакой необходимости», — пишет Евгений Комаровский в книге «Лекарства. Справочник здравомыслящих родителей». Тем более что эти препараты исследованы довольно плохо, и за рубежом для профилактики или лечения ОРЗ не используются.4. ИммуноглобулиныИммуноглобулины — это, по сути, антитела (белки, связывающиеся с вторгшимися в организм вирусами или бактериями), которые выделяются из донорской плазмы. «Такие препараты переливают человеку с доказанной нехваткой его собственных иммуноглобулинов, — говорит Илья Корсунский. — Это как с инсулином при диабете. Человек даже получает инвалидность, если это состояние не преходящее, а постоянное».5. Гомеопатические препараты («Анаферон» и др.)Про гомеопатические препараты говорить особенно нечего, потому что из-за сильного разведения в них нет ни единой молекулы действующего вещества, к науке они не имеют никакого отношения, и если вы хотите покупать плацебо за сотни рублей, это ваш выбор.Иммуностимуляторы животного происхождения (например «Тималин», «Тимоген»), растительного (экстракт эхинацеи) не имеют хорошей доказательной базы и, надо ли говорить, как лекарства в западных странах не применяются. То же касается иммуностимуляторов вроде «Ингавирина», «Полиоксидония» и многих других.Что ещё можно сделать, чтобы не болетьМожно закаливаться. Но речь совершенно не обязательно идёт о купании в проруби. Просто нужно тренировать сосуды, чтобы они при понижении температуры не сужались резко и доносили куда нужно все необходимые для борьбы с вирусами и бактериями клетки. То есть нельзя сказать, что закаливание укрепляет иммунную систему, но оно определённо позволит реже болеть. Контрастный душ, поменьше кутаться и почаще проветривать комнату — ваш организм в конце концов останется доволен. «Но если закаливание начать без режима дня и правильного питания, эффекта не будет», — говорит Илья Корсунский.Ещё можно обучать свой иммунитет с помощью прививок. К сожалению, от простых ОРВИ вакцин нет, но есть от гриппа. Правда, прививаться нужно каждый год, так как вирус мутирует. Также есть вакцины для защиты от других инфекций.Такие советы могут кому-то не понравиться: в конце концов, принять таблетку и не болеть — куда более приятный сценарий. Но Илья Корсунский предупреждает: «Если вы питаетесь как попало, не занимаетесь спортом и спите 4 часа в сутки, то частые ОРЗ — это плата за такой образ жизни, никакой таблеткой вы ничего не измените».