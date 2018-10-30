7 диет, эффективность которых доказана учеными

Каждый год в диетологии появляются новые направления и системы питания. По некоторым данным количество диет на сегодняшний день насчитывает 28 000! Как не потеряться в таком многообразии и выбрать ту, которая действительно поможет похудеть? Эксперты разобрались в этом вопросе и подобрали для вас 7 диет, эффективность которых подтверждена научно.Палеолитическая диетаПалеодиета, или диета Каменного века, придумана американским ученым и диетологом Лореном Кордейном. В ее основе лежит естественный рацион первобытных предков, добывавших пищу охотой и собирательством.Суть диетыПалеодиета разрешает есть мясо природного происхождения (дичь или правильно выращенных домашних животных), рыбу из экологически чистых водоемов, грибы, орехи, ягоды и фрукты, овощи, яйца, мед и корнеплоды. Отказаться придется от любой пищи, которая является результатом ручного труда: молочных продуктов, злаков, рафинированного масла, сахара и соли, сладостей и выпечки - они противоречат генетической структуре человека и ведут к проблемам со здоровьем.Исследования ученых в 2007, 2009 и 2014 годах подтвердили высокую эффективность палеодиеты для снижения веса. Испытуемые, придерживавшиеся “первобытного рациона”, теряли в весе намного больше, чем те, кто сидел на средиземноморской, белковой диетах и обычной диете для диабетиков.МинусыДиетологи предупреждают, что отказ от молочных продуктов - одного из главных источников кальция - может негативно сказаться на здоровье. Нехватка бобовых и злаков ведет к дефициту железа, магния и растительного белка в организме. Тяжело обходиться и без соли, особенно в жарком климате, а избыток мяса и насыщенных жиров чреват проблемами с почками и сердечно-сосудистой системой.Веганская диетаИзначально веганство - это не диета, а философия, в основе которой лежит отказ от эксплуатации животных. Однако сегодня многие люди переходят на веганское питание не только из гуманных соображений, но и с целью похудения.Суть диетыВеганская диета полностью исключает пищу животного происхождения: мясо, птицу, рыбу, яйца, молочные продукты. Под запретом и желатин, казеин и молочная кислота. Без ограничений можно есть все растительные продукты: овощи и фрукты, злаки, бобовые, семена, орехи, соевый сыр, например тофу, орехи, кокосовое и миндальное молоко.То, что веганское питание помогает похудеть, неоднократно доказано учеными. Так, в 2014 году в одном исследовании испытуемые 4,5 месяца придерживались веганского питания - средняя потеря веса в группе составила 4,3 кг. В 2015 году ученые решили сравнить схожие виды диет: веганскую, пескетарианскую, вегетарианскую, семивегетарианскую и обычную диету со снижением калорий. В результате самую большую потерю веса продемонстрировали веганы.МинусыНесмотря на эффективность, веганская диета имеет серьезные недостатки. Прежде всего, это нехватка в организме важных компонентов, которые есть только в животной пище: витамина В12, креатина, карнозина, DHA, животного белка. Кроме того, исследования показали, что у веганов содержание тестостерона намного ниже, чем у мясоедов, что связано с недостатком холестерина и насыщенных жиров в их рационе.Диета АткинсаДиета кардиолога Роберта Аткинса известна также как низкоуглеводная и высокопротеиновая.Суть диетыВ основе диеты лежит уменьшение в рационе углеводов и потребление большого количества белка (мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, яиц и сыра). Поначалу полностью исключаются фрукты, сахар, бобовые и зерновые, орехи, паста, сладкая выпечка, алкоголь, но затем некоторые из этих продуктов постепенно возвращаются в рацион. Снижение веса происходит за счет того, что организму, за недостатком углеводов, приходится добывать энергию из жировых отложений и жиров, поступающих с пищей. В результате происходит быстрое похудение.Ученые не раз убеждались, что низкоуглеводное питание действительно работает. Так, в 2007 году в Стэнфорде было проведено исследование, в результате которого диета Аткинса оказалась намного эффективнее других методов похудения, в том числе диеты Орниша.МинусыДиетологи советуют переходить на диету Аткинса крайне осторожно. Резкое снижение углеводов в рационе может спровоцировать головные боли, слабость, головокружения и запоры.Средиземноморская диетаПомимо красивого названия, у средиземноморской диеты есть и другие плюсы. Сидеть на ней довольно легко, при этом диета помогает не только терять вес, но и поддерживать стройность в долгосрочной перспективе.Суть диетыДиета представляет собрание пищевых традиций жителей Средиземноморья. Без ограничений можно есть фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, сыр и йогурт. В день необходимо выпивать 6-8 стаканов простой воды. Дважды в неделю включать в рацион блюда из птицы и рыбы. Ограничить потребление яиц, красного мяса и сладкого. Сливочное масло заменяется на оливковое. Допускается умеренное употребление красного вина. Кроме того, диета должна сопровождаться активным образом жизни.Длительные исследования, проведенные совместно научной лабораторией «Иммакулата де Виво», учеными из Женского Госпиталя Бригхем в США и Гарвардской школой медицины, доказали, что средиземноморская диета не только помогает сбросить вес и поддерживать его на оптимальном уровне, но и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивает продолжительность жизни.МинусыСредиземноморская диета не подойдет людям с аллергией на морепродукты и рыбу, а также при язвенной болезни желудка и кишечника - из-за большого содержания клетчатки.Диета ОрнишаДиета с низким содержанием жиров создана профессором Калифорнийского университета Дином Орнишем. Ее цель - борьба с ожирением, заболеваниями сердца, избыточным холестерином и высоким давлением.Суть диетыСогласно методу Орниша, жир должен занимать в рационе не более 10%. Основу питания составляют нежирные молочные продукты, яичные белки, бобовые, фрукты и овощи, зерновые. Ограничения весьма жесткие: не рекомендуется есть мясо, птицу и рыбу, жирные молочные продукты, авокадо, масло, орехи и семечки, сладости, алкоголь. При этом диету нужно совмещать с регулярной физической нагрузкой.Орниш опубликовал результаты своих исследований в 1998 году в журнале Journal of the American Medical Association: спустя год такой диеты люди худели в среднем на 10 кг. Эффективность метода подтвердили и ученые Стэнфордского университета в 2007.МинусыКак и в случае с веганской диетой, исключение из рациона мяса может привести к дефициту в организме витамина В12 и других полезных веществ, содержащихся только в животной пище.Водная диетаПрародителем всех водных диет считается иранский ученый Ферейдун Батмангхелидж. По его мнению, любые проблемы со здоровьем, в том числе ожирение, вызваны обезвоживанием организма.Суть диетыОрганизм постоянно нуждается в восполнении водного баланса, так как много жидкости выводится из тела с мочой, потом, слезами. Поэтому в течение дня нужно выпивать 30 мг чистой воды на каждый килограмм тела. Вода нормализует работу желудочно-кишечного тракта, ускоряет метаболизм, выводит из организма токсины и шлаки. Кроме того, она вызывает чувство насыщения, поэтому мы потребляем меньше калорий. Особых ограничений в питании нет, но следует убрать из рациона алкоголь и кофеиносодержащие напитки - они ведут к обезвоживанию.Многочисленные исследования подтвердили, что Батмангхелидж и его сторонники правы. Так, ученые университета Вирджинии выяснили, что пациенты, потребляющие не менее 2 литров воды в сутки, не подвержены ожирению. Другое длительное исследование британских и американских ученых показало, что водная диета снижает риск заболеваний желудочно-кишечного тракта.МинусыВодная диета противопоказана при нарушениях работы почек и мочевыводящих путей, а также повышенном артериальном давлении. Кроме того, вода вымывает из организма соли и минералы - чтобы восполнить эти потери, придется следить за своим питанием и пить витаминно-минеральные комплексы.Волюметрикс - объемная диетаОбъемная” диета, разработанная профессором Пенсильванского университета Барбарой Росс - настоящая находка для тех, кто хочет сбросить вес, не голодая.Суть диетыЧтобы сбросить вес, нужно больше есть. К такому парадоксальному выводу пришла Росс. Она считала, что худеть следует не за счет уменьшения объемов порций, а за счет снижения количества калорий. Для этого нужно перед высококалорийной пищей есть низкокалорийную, то есть богатую водой, клетчаткой и белками: овощи и фрукты, супы, рагу, запеканки с мясом и овощами, смузи, цельнозерновой хлеб, пасту, бобовые. В результате человек частично насыщается и потребляет меньше пищи, богатой калориями.Целый год группа ученых Пенсильванского университета исследовала пациентов, страдающих ожирением. Им разрешалось есть в неограниченных количествах, но обязательно предваряя основную трапезу низкокалорийной, например, тарелкой овощного салата или супа. Результаты оказались впечатляющими: около 70% испытуемых похудели без каких-либо негативных последствий для здоровья.МинусыПоскольку диета не подразумевает строгих ограничений, вреда организму она не наносит. Единственным недостатком можно считать то, что она не всем по карману, ведь качественные здоровые продукты стоят довольно дорого.