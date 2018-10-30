Названы основные причины возникновения сердечного приступа

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Важно своевременно реагировать на сигналы своего организма.Сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании составили перечень факторов, способствующих возникновению сердечного приступа. В очередной раз ученые напомнили: лучше всего предотвратить возникновение сердечного приступа помогает регулярная физическая активность.Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании призвали внимательно относиться к таким проявлениям как боли в области груди и на других участках тела, одышка и головокружение, свистящее дыхание и кашель. Все это, по их словам, является сигналами ухудшения в работе сердца.«Зачастую к сердечному приступу приводит ишемическая болезнь, но спровоцировать его могут также стрессы, избыточный вес, диабет, гипертония, повышенный уровень холестерина», - констатировали эксперты.Ученые подчеркнули, что для защиты от подобных нарушений важно иметь определенный уровень физической активности – не менее 40 минут в день. Это эффективно способствует нормализации давления, снижению холестерина.Также специалисты настоятельно советуют заботиться о питании: в нем должно быть достаточно ценных минералов и витаминов. Рыба, бобовые, молочные продукты обеспечат здоровье организму, - в особенности при отказе от вредных продуктов и алкоголя и уменьшении потребляемого сахара, заметили они.