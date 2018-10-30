Врачи рассказали, почему полезно есть яблоки

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Эти фрукты рекомендуется есть каждый день.Научные специалисты рекомендуют ежедневно съедать минимум 1-2 яблока. В сезон простуд и холодов данный совет актуален как никогда.Яблоки полезны практически во весь видах, при этом они обладают свойством сохранять в себе множество ценных микроэлементов даже после термической обработки, об этом сообщила врач-диетолог Виктория Савицкая. Эксперт подчеркнула, что ежедневное употребление яблок спасает от авитаминоза и обеспечивает слаженную работу систем организма.В сезон болезней яблоки полезно употреблять для укрепления иммунитета и поддержания хорошего настроения. По словам врача, яблоки по-особому помогают в ненастную пасмурную погоду: они улучшают тонус, дарят чувство бодрости. Кроме того, благодаря йоду в их составе яблоки помогают организму согреваться в холода, а благодаря железу – защищают от хронической усталости. Диетолог отметила, что большим количеством железа отличаются кисло-сладкие яблочки преимущественно зеленых сортов, а высокий уровень йода свойствен зимним сортам этих фруктов.Хороши яблоки осенью и зимой еще и потому, что их употребление является эффективной профилактикой лишнего веса. Так, рассказала диетолог, зеленые сорта яблок отлично стимулируют обмен веществ и ускоряют выведение из организма вредных и токсичных компонентов, а печеные яблоки улучшают работу пищеварительной системы.