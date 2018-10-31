Найден простой способ избежать ранней смерти

Любители орехов лучше защищены от диабета, рака, деменции и респираторных болезней.По данным исследователей Университета Маастрихта, уменьшить вероятность ранней смерти эффективно помогает употребление орехов. Этот продукт способен понижать вероятность развития ряда серьезных болезней, таких как диабет, рак и нейродегенеративные патологии, констатировали научные специалисты.Учеными были проанализированы собранные за десятилетний период данные о 120 тысяч мужчин и женщин возрастом от 55 до 69 лет. Выяснилось, что люди, которые употребляли хотя бы 10 граммов орехов ежедневно, в течение последующих после эксперимента десяти лет отличались более низким риском умереть раньше времени. В частности, такой риск преждевременной смерти у них был снижен на 23%.Специалисты отметили, что любители орехов лучше защищены от диабета, рака, деменции и респираторных болезней, а также имеют в целом более здоровый рацион питания - едят больше фруктов и овощей, употребляют меньше вредной пищи.Отметим, что исследование, проводившееся учеными Гарвардского университета, показало, что ежедневное употребление небольшого количества грецких орехов защищает от развития онкологических заболеваний. При этом исследователями была отмечена высокая эффективность орехов для больных раком кишечника. Кроме того, употребление грецких орехов повышает устойчивость к стрессам, укрепляет организм, положительно влияет на показатели артериального давления.