Найдено вещество, заставляющее организм бороться с раком

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Организм оказывать сопротивление компонентам рака.Исследование бельгийских ученых показало, что организм можно заставить бороться с раком. Для этого, как установили иностранные специалисты, необходимо заблокировать молекулярный механизм, способствующий угнетению функций иммунной системы.Авторы нового исследования смогли установить, что подавляет иммунитет организма и способствует развитию рака. Они обнаружили: снижению защитных функций в организме содействует высвобождение белкового вещества цитокина - TGF-beta. Данный белок воздействует на лимфоциты (клетки иммунной системы), заставляя их снижать свою активность и пропускать клетки рака.Чтобы заставить организм оказывать сопротивление компонентам рака и уничтожать их, необходимо заблокировать действие упомянутого белка, считают исследователи. Им удалось определить антитело, способное сыграть роль блокиратора. По мнению ученых, обнаруженное ими антитело может стать основой для противоракового препарата.В последнее время представители науки все настойчивее предлагают задействовать для борьбы с раком внутренние резервы самого организма – разработка препаратов иммунотерапии стала одним из самых перспективных направлений онкологии. Напомним, что в этом году Нобелевская премия по медицине и физиологии была присуждена ученым, которые смогли открыть механизм, позволяющий «разбудить» противоопухолевый иммунитет, – иными словами, позволяющий организму самому бороться с появившимся в нем раком. Данная концепция легла и в основу нового проекта. Исследователи разработали искусственные белки – антитела, которые воздействуют на вещества, тормозящие иммунные реакции организма и не позволяющие распознавать рак.