Найдено вещество, заставляющее организм бороться с раком
Исследование бельгийских ученых показало, что организм можно заставить бороться с раком. Для этого, как установили иностранные специалисты, необходимо заблокировать молекулярный механизм, способствующий угнетению функций иммунной системы.
Авторы нового исследования смогли установить, что подавляет иммунитет организма и способствует развитию рака. Они обнаружили: снижению защитных функций в организме содействует высвобождение белкового вещества цитокина - TGF-beta. Данный белок воздействует на лимфоциты (клетки иммунной системы), заставляя их снижать свою активность и пропускать клетки рака.
Чтобы заставить организм оказывать сопротивление компонентам рака и уничтожать их, необходимо заблокировать действие упомянутого белка, считают исследователи. Им удалось определить антитело, способное сыграть роль блокиратора. По мнению ученых, обнаруженное ими антитело может стать основой для противоракового препарата.
В последнее время представители науки все настойчивее предлагают задействовать для борьбы с раком внутренние резервы самого организма – разработка препаратов иммунотерапии стала одним из самых перспективных направлений онкологии. Напомним, что в этом году Нобелевская премия по медицине и физиологии была присуждена ученым, которые смогли открыть механизм, позволяющий «разбудить» противоопухолевый иммунитет, – иными словами, позволяющий организму самому бороться с появившимся в нем раком. Данная концепция легла и в основу нового проекта. Исследователи разработали искусственные белки – антитела, которые воздействуют на вещества, тормозящие иммунные реакции организма и не позволяющие распознавать рак.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил penal в категорию Онкология
Добавить комментарий