Врачи подсказали, как "убрать" живот и бока за две недели

Суперэффективное японское упражнение.Статические упражнения, порой, гораздо эффективней активных приседаний и пресса.Попробуй найти 5 минут в день, чтобы полежать по методике японского врача Тошики Фукуцудзи, и ты удивишься результатам.Что оно дает и почему действует:Если ранее у тебя бывали незначительные проблемы со спиной, то, спустя несколько дней после выполнения этого упражнения, они исчезнут. А еще через несколько недель ты заметишь, что твоя талия уменьшилась, осанка исправилась, а общее самочувствие значительно улучшилось.Это работает за счет собственного веса, благодаря которому кости таза и позвоночника и ребер принимают правильное положение. Мышцы растягиваются, спазмы исчезают, а внутренние органы становятся на свое место.Благодаря тому, что с помощью этого упражнения налаживаются обменные процессы, человек худеет. Плюс к этому - распрямленный позвоночник сделает любую фигуру худее.Итак, что тебе понадобится:Твердая поверхность, и, желательно, спортивный коврик.Полотенце, скрученное в валик. Его диаметр должен быть в пределах 10-12 см. Длина - минимум 40 см. Чтобы он не распался, можно закрепить валик веревкой или резинкой.Вот и все, можно приступать к упражнению:Сядь на коврик, подложи валик под поясницу и аккуратно ляг. Середина валика должна находится на уровне пупка.Ноги на ширине плеч, ступни повернуты так, чтобы большие пальцы касались друг друга.Руки прямые и закинуты за спину, ладони опущены вниз, мизинцы касаются друг друга.Голова лежит ровно и расслабленно, запрокидывать ее не надо.В таком положении лежи пару минут.Убери валик и повернись на бок. В таком положении лежи еще одну минуту.Встань на четвереньки, округли спину.Все, упражнение окончено, можешь вставать.А теперь разберемся с противопоказаниями:Беременность;Онкология;Тяжелые травмы позвоночника, даже если они были давно;Трещины в костях и поврежденные связки.Попробуй каждый день выполнять это простое упражнение - и ты увидишь, насколько оно эффективно.