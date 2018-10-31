Врачи подсказали, как "убрать" живот и бока за две недели
Статические упражнения, порой, гораздо эффективней активных приседаний и пресса.
Попробуй найти 5 минут в день, чтобы полежать по методике японского врача Тошики Фукуцудзи, и ты удивишься результатам.
Что оно дает и почему действует:
Если ранее у тебя бывали незначительные проблемы со спиной, то, спустя несколько дней после выполнения этого упражнения, они исчезнут. А еще через несколько недель ты заметишь, что твоя талия уменьшилась, осанка исправилась, а общее самочувствие значительно улучшилось.
Это работает за счет собственного веса, благодаря которому кости таза и позвоночника и ребер принимают правильное положение. Мышцы растягиваются, спазмы исчезают, а внутренние органы становятся на свое место.
Благодаря тому, что с помощью этого упражнения налаживаются обменные процессы, человек худеет. Плюс к этому - распрямленный позвоночник сделает любую фигуру худее.
Итак, что тебе понадобится:
Твердая поверхность, и, желательно, спортивный коврик.
Полотенце, скрученное в валик. Его диаметр должен быть в пределах 10-12 см. Длина - минимум 40 см. Чтобы он не распался, можно закрепить валик веревкой или резинкой.
Вот и все, можно приступать к упражнению:
Сядь на коврик, подложи валик под поясницу и аккуратно ляг. Середина валика должна находится на уровне пупка.
Ноги на ширине плеч, ступни повернуты так, чтобы большие пальцы касались друг друга.
Руки прямые и закинуты за спину, ладони опущены вниз, мизинцы касаются друг друга.
Голова лежит ровно и расслабленно, запрокидывать ее не надо.
В таком положении лежи пару минут.
Убери валик и повернись на бок. В таком положении лежи еще одну минуту.
Встань на четвереньки, округли спину.
Все, упражнение окончено, можешь вставать.
А теперь разберемся с противопоказаниями:
Беременность;
Онкология;
Тяжелые травмы позвоночника, даже если они были давно;
Трещины в костях и поврежденные связки.
Попробуй каждый день выполнять это простое упражнение - и ты увидишь, насколько оно эффективно.
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