Специалисты Гуэлфского университета (Канада) заявили о том, что потребность людей в здоровом питании не обеспечивается и вряд может быть обеспечена в будущем. Ученые полагают, что здоровое питание не может быть доступным для всех - на Земле для этого недостаточно натуральных и качественных продуктов.Эксперты сравнили рекомендуемый для здорового питания объем пищи с показателями производства в сельском хозяйстве и обнаружили: нужного для поддержания здоровья количества овощей и фруктов физически не хватает для всех. Невозможность обеспечения потребности людей в здоровом питании ученые связывают с динамичным ростом населения на планете. Количество людей на Земле стабильно увеличивается в то время как природные ресурсы сокращаются, как и уменьшаются площади земель для выращивания растительных культур.По словам ученых, ресурсы, обеспечивающие современных людей питанием, организованы таким образом, что львиную долю пищевых ингредиентов составляют не растительные продукты, а далеко не самые здоровые и даже вредные компоненты.«В то время как пищевая промышленность производит чрезмерные объемы жиров сахара и зерна, - овощей, фруктов и белковых продуктов для удовлетворения потребностей населения в современных условиях становится все меньше», - констатировали эксперты.С точки зрения здорового питания рацион должен состоять на 25% из белков, жиров и молочных продуктов, на 25% – из цельных зерен, и на 50 % – из фруктов и овощей. Сегодня, согласно подсчетам исследователей, на одного человека в среднем производится 12 порций зерна вместо рекомендуемых 8 и 3 порции белка вместо 5,3. Что касается фруктов и овощей, то съедается всего 1,5 порции вместо 15.Ожидается, что в 2050 году численность населения планеты составит цифру 9,8 млрд человек. Ученые считают, что обеспечить такое количество людей здоровым питанием фактически нереально. Эксперты с горечью констатируют, что употребление здоровых продуктов, свежих овощей и фруктов, как и в целом здоровое питание, становится фактором, непосредственно коррелирующим с социальным благосостоянием.До этого ученые из Гарвардского университета (США) выяснили, что одним из наиболее предпочтительных типов питания для оздоровления организма является средиземноморская диета и другие кухни мира, богатые рыбой и другими морепродуктами, употребляемыми с овощами, - эти типы питания способствуют увеличению продолжительности жизни и замедляют старение. В свою очередь французские ученые доказали, что употребление здоровой пищи – то есть, органических, выращенных без пестицидов продуктов может эффективно защищать от рака. Кстати, авторы нового исследования утверждают, что увеличение производства здоровых продуктов в виде овощей и фруктов приведет к уменьшению требуемой площади сельскохозяйственных земель на 50 млн га, так как они занимают меньше земли для выращивания, чем, к примеру, зерно и сахар.