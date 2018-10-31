Названы ТОП-3 самых грязных мест, которые вредят здоровью

В результате проведенного исследования ученые определили наиболее загрязненные места, с которых бактерии могут проникнуть в организм человека и значительно ухудшить его состояние.На первое место исследователи поместили, как ни странно, человеческие руки, на поверхности которых ученые обнаруживали крайне опасных возбудителей болезней. В частности, на руках человека находили кишечную палочку и туберкулез.По словам врачей особенно опасны контакты с человеческими руками в обстоятельствах, когда иммунитет ухудшается. Многие люди не замечают, что в течение дня неоднократно прикасаются руками к лицу – при этом бактерии могут легко проникать в рот и ноздри, оседать на слизистых .Второе место заняли смартфоны, поверхности которых тоже могут кишеть потенциально опасными микроорганизмами. А ведь владельцы смартфонов зачастую подносят свои гаджеты прямо ко рту! Ученые отмечают, что компьютерная техника и телефоны содержат миллиарды бактерий, хотя это и незаметно невооруженным глазом.Третье место по степени заселенности разнообразной бактериальной флорой заняли ручки от тележки и корзин в супермаркетах. Есть данные о том, что на каждой третьей такой ручке можно найти кишечную палочку, а экскрементов на них бывает больше, чем на крышке унитаза.Эксперты призвали помнить о том, что сейчас начался сезон, когда риск заражения кишечными инфекциями особенно высок, - и контролировать соблюдение гигиены. Для защиты от инфекций и бактерий они рекомендуют использовать дезинфектор для рук или антибактериальные салфетки, обрабатывать смартфоны, клавиатуры и по возможности ручки в общественных местах.