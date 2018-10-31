Сок, который улучшает состояние мозга

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Специалистами Школы психологии при Университете Ридинга (Великобритания) были получены данные о том, что регулярное употребление апельсинового сока пожилыми людьми положительно сказывается на когнитивных способностях. Этот сок, по словам исследователей, обеспечивает головной мозг важными питательными веществами.Учеными был проведен эксперимент с участием людей возрастом (в среднем) 67 лет. На протяжении 8 недель добровольцы регулярно употребляли по два стакана апельсинового сока. В контрольную группу вошли испытуемые, которые не пили сок.Итоги эксперимента оказались следующими. У добровольцев, в рационе которых присутствовал апельсиновый сок, тесты продемонстрировали улучшение когнитивных способностей на 8% по сравнению с участниками из контрольной группы.Специалисты полагают, что подобное действие на мозг обеспечивается комплексом биоактивных веществ апельсинового сока - флавоноидов, которые обладают свойством активизировать процессы памяти и сигнальные пути гиппокампа.Предварительное исследование свойств апельсинового сока, проводившееся американскими учеными, показало, что этот напиток содержит комбинацию фолиевой кислоты, калия и витамина С, стимулирующей обновление клеток кожных покровов, улучшающей состояние и вид кожи.В то же время медики оговариваются, что в апельсиновом соке содержится много сахара и кислот, и употреблять его следует крайне осмотрительно.