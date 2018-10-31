6 сочетаний продуктов, которые вредят здоровью

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Эксперты в области здорового питания рассказали о том, какие сочетания продуктов могут замедлять работу организма.Бутерброд с сыром плюс чашка кофе – типичный для многих вариант завтрака. Но ученые находят подобное сочетание пищевых ингредиентов нездоровым. Хлеб и кофе с сахаром являются источниками углеводов – эти вещества ухудшают усвоение содержащегося в сыре и очень полезного (в частности, для укрепления костей) кальция.Кроме того, неправильно сочетать помидоры и огурцы. По словам специалистов, для усвоения содержащихся в этих овощах витаминах необходимы разные ферменты, поэтому при совместном употреблении огурцов и помидоров полезные микроэлементы не усваиваются должным образом. Человек в такой момент скорее всего будет страдать от вздутия и неприятных «уколов» в животе.Не следует есть вместе мясо и сыр: фосфор, содержащийся в сыре, затормозит усвоение цинка, который есть в мясе. Мясо и макароны – это еще один пример совершенно неподходящего сочетания: дуэт этих продуктов плохо поддается перевариванию и может вызывать сильное брожение в желудке.Помимо этого, не рекомендуется употреблять вместе картофель и яйца. В картофеле в большом количестве присутствуют минералы, и их высокий уровень может негативно сказаться на усвоении железа и кальция, компонентов куриных яиц.Не сочетается картофель и с маслом. Употребление картофеля повышает уровень сахара в крови и активизирует выработку инсулина, который оказывает стимулирующее действие на жировые клетки. Добавляемое к картофелю масло сделает концентрацию жиров в организме просто зашкаливающей.