Болезнь Альцгеймера научились диагностировать по глазам

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Сосуды сетчатки и глазного дна могут свидетельствовать о заболевании.Исследователи из Университета Дьюка в Дареме предложили новый способ диагностики болезни Альцгеймера.В частности, медики предложили идентифицировать заболевание с помощью обследования глаз, так как развитие этого нейдегенеративного заболевания сопровождается изменениями тонких кровеносных сосудов сетчатки.Ученые утверждают, что их инновационная неинвазивная технология позволяет определить не только различные признаки болезни Альцгеймера, но и умеренного когнитивного расстройства, которое повышает риск вышеуказанного заболевания.Вторая научная работа, проведенная исследователями Медицинского центра Хаима Шибы, подтверждает утверждение команды из Университета Дьюка.Ученые использовали метод оптической когерентной томографической ангиографии (OCTA) для изучения взаимосвязи между сетчаткой глаза и болезнью Альцгеймера.Технология OCTA позволяет офтальмологам исследовать каждый слой сетчатки, отображать и измерять их толщину неинвазивно. Техника использует световые волны для фотографирования сетчатки.В первом исследовании ученые сравнили сетчатки людей с болезнью Альцгеймера с пациентами, страдающими от когнитивного расстройства, и здоровыми добровольцами.Медики утверждают, что у людей со слабоумием наблюдается уменьшение кровеносных сосудов в сетчатке глаза в задней части глаза. Кроме того, определенный слой сетчатки был тоньше у людей с деменцией, чем у пациентов с расстройством, или у здоровых участников эксперимента.Исследователи полагают, что их диагностический инструмент для сканирования глаз улучшит жизнь людей, предрасположенных к развитию болезни Альцгеймера.