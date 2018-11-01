Ученые рассказали, почему не следует злоупотреблять луком

Этот овощ может навредить желудку.Ученые из Великобритании доказали, что частое употребление лука вызывает боль в желудке и вздутие живота.Британские ученые сообщили, что некоторые овощи могут значительно вредить пищеварительной системе, если ими злоупотребить. По мнению исследователей, самую большую опасность для желудка составляет именно лук.Лабораторные эксперименты показали, что лук может вызывать избыток газа в пищеварительном тракте, который приводит к вздутию живота, отрыжке, метеоризму и общему абдоминальному дискомфорту.