Голливудские витамины оказались вредными для организма

Известную актрису обвинили в продаже опасных лекарств.Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) давно известна упорной борьбой за здоровый образ жизни. 46-летняя актриса правильно питается, носит вещи только из натуральных тканей и старается окружить себя экологически чистыми предметами.Рецептами правильной жизни и секретами красоты Гвинет делится на своем сайте Goop. На первый взгляд, это кажется хорошей и полезной идеей, но не все так просто. На сайте постоянно публикуют статьи о непроверенных методах, которые могут быть вредны для здоровья: рецепты нетрадиционной медицины, шаманские методы и лечение чакр вместо похода к врачам.В прошлом году актриса, в дополнение к сайту, открыла собственный журнал, но уже через два выпуска издательство Cond? Nast отказалось сотрудничать с Пэлтроу, посчитав ее журнал бесполезным и ненаучным. Например, она советовала пить сырое козье молоко для очищения организма, отказаться от Wi-Fi и бюстгальтеров, пропаривать влагалище, покупать спрей от энергетических вампиров и вводить внутрь нефритовые яйца для «увеличения женской сексуальной энергии».В сентябре на сайт Гвинет подали в суд за рекламу тех самых нефритовых яиц. Покупатели заявили, что не почувствовали никаких положительных изменений от этой продукции. Goop удалось договориться о досудебном решении. Они пообещали выплатить обманутым покупателям $145?000.В октябре стало известно, что против сайта готовится новый иск. Британская организация, пропагандирующая научные исследования, заявила, что добавка для беременных The Mother Load, которая рекламируется на сайте опасна. В ней слишком много витамина А. Исследования Всемирной организации здоровья показали, что добавки витамина А при беременности не приносят никакой пользы. Зато его передозировка может привести к внутриутробным порокам развития.Представители сайта заявили, что предупреждают женщин об опасности передозировок, поэтому их продукт совершенно безопасен, если беременные не будут есть слишком много продуктов, содержащих витамин А. Например, морковь.В свою очередь, медики напомнили, что витаминные добавки, как и вся продукция сайта Goop не одобрены Национальной службой здравоохранения Великобритании, ни ВОЗ. Сайт своей рекламой нарушил 113 британских законов.