Названы продукты, подходящие для борьбы со стрессом

Сложных углеводов много в грубых крупах (перловка, овес), бобовых, корнеплодах.Ученые рассказали о продуктах питания, употребление которых оказывает благотворное влияние на здоровье нервной системы. Регулярное включение таких продуктов в рацион улучшает адаптацию организма к стрессу и позволяет сохранить здоровую психику в сложных обстоятельствах.Одним из лучших продуктов, которые уменьшают влияние стресса, является красная рыба, например, семга. Позитивное действие этого продукта связано с действием ненасыщенных жирных кислот, содержащихся в его составе.Такой овощ как окра (бамия) отличается повышенным содержанием витаминов группы B. Научные исследования показали, что употребление окры активизирует производство нейромедиатора дофамина. Когда дофамин высвобождается в центрах системы вознаграждения головного мозга, мы испытываем радость, наслаждение и расслабление.Крайне полезной для защиты от стресса является пища, содержащая сложные углеводы – эти компоненты стимулируют выработку серотонина, уменьшающего уровень гормонов стресса в организме.Киви (а также ананасы, сливы) содержат в себе аминокислоту триптофан, которая при попадании в организм способствует увеличению серотонина. Шпинат, кешью и шоколад (какао) снабжают наше тело магнием – его высокая концентрация в крови эффективно приглушает чувствительность стрессовых рецепторов.