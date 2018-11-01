Аллергия на арахис превратилась в эпидемию

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Случаи аллергии нередко заканчиваются очень печально.Аллергия на арахис приобретает форму эпидемии, так как число случаев этой смертельно опасной реакции организма выросло в три раза за последние два десятка лет. Речь идёт о проявлениях аллергии среди детей.Аллергия на арахис, которая может иметь смертельно опасные последствия, стала настоящей эпидемией среди детей, как подчеркнули эксперты из Нью-Йорка. Так, если с этой аллергией в 1997 году сталкивался один ребёнок из каждых 250, то сегодня это один ребёнок из каждых 70. По мнению учёных, причиной распространения аллергии является одержимость чистотой, при которой детям не позволяют играть на улице в песочнице, на земле и в других не очень чистых условиях. В результате, они почти не сталкиваются с бактериями, а их иммунитет не укрепляется за счёт подобного рода тренировок. Всё это делает малышей очень уязвимыми перед смертельно опасными болезнями, включая аллергию на арахис.В новогодний праздник 2017 года 15-летняя англичанка Меган Ли скончалась от тяжелейшей аллергической реакции после того, как она полакомилась индийским фастфудом, доставленным на дом. При этом девушка изначально предупредила, что у неё имеется аллергия на орехи, а в кафе пообещали, что их использовано не будет.Эксперты подчеркивают, что когда у человека мощная аллергия на орехи, то его жизнь можно сравнить с перемещением по минному полю. Каждый прием пищи на стороне, каждая закуска, каждая вечеринка или встреча может закончиться очень печально. По самым скромным оценкам, сегодня в каждом классе не менее двух школьников страдают от аллергии на арахис. МедикФорум напоминает, что аллергией называется мощная реакция иммунной системы, которая по ошибке воспринимает ту или иную пищу в качестве угрозы и инициирует защиту.