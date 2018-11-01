Названы привычки, которые вредят вашему здоровью

Здоровью вредят любые прикосновения к лицу руками.Если вы считаете, что вредят здоровью привычки поздно ложиться спать да недоедать, то глубоко ошибаетесь. Даже самые безобидные, на первый взгляд вещи, наносят существенный урон. Знаете ли вы, что нельзя дуть на ранки? Что вредит сон лицом в подушку? Нет? Тогда вам срочно нужно прочитать эту статью, чтобы ознакомиться с такими привычками, которые вредят вашему здоровью, и спешно избавиться от них.Привычка №1: использование зубочистокЗубочистки, кажется, призваны спасти вашу ротовую полость от проблем, а вас самих от конфуза с застрявшими между зубами косточками или кусочками пищи. Но на самом деле использование зубочисток строго противопоказано стоматологами. Они не вредят эмали, но вот от этих приспособлений могут существенно пострадать десна. К тому же вы не в состоянии идеально очистить пространство между зубов этим прибором, что приведёт к скоплению микробов, а возможно и образование разных заболеваний полости рта. Поэтому лучше использовать зубную нить или почистить зубы щёткой после еды.Привычка №2: тереть глаза рукамиВашему здоровью вредят любые прикосновения к лицу руками, в том числе не стоит тереть пальцами глаза. От этого только пострадают кожа и глаза. Последствия могут быть страшными, включая различные высыпания, герпес, акне (это что касается кожи). А вот из-за трения глаз может образоваться конъюнктивит, которое сопровождается воспалительным процессом, слезотечением, жжением, светобоязнью. Особенно угрожает вашей коже и глазам грязные руки.Привычка №3: терпеть и не ходить в туалетЗдоровье почек, мочеполовой системы и кишечника напрямую зависит от того, как часто вы ходите в туалет. Из-за того, что вы терпите, могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем. Все врачи утверждают одно - только захотели в туалет, немедленно посетите уборную. Иначе проблем не оберёшься - увеличивается вероятность инфицирования мочеполовой системы, риск запоров.Привычка №4: чихать «внутрь»Наверное, так делал каждый человек, который не хотел потревожить сон близкого, нарушать тишину на рабочем совещании. Ситуаций, когда хочешь чихнуть, но надо сделать это не слышно, бывает множество. Однако медики предупреждают: проблем со здоровьем из-за этого может быть огромное множество.Дело в том, что такая привычка вредит дыхательной системе, головному мозгу, сосудам головы, иногда пищеводу. Ведь чихание необходимо человеку, чтобы избавиться от вредных бактерий, скопившихся в организме. Сдерживая чих, вы оставляете их на своем месте. А иногда сила «удара» приходится на органы, тем самым вредит здоровью.Привычка №5: облизывание ранок, дуть на нихКогда человек порезался, ударился и получил травму кожи, то что он делает в первую очередь? Правильно - облизывает, чтобы избавиться от крови, а затем начинает дуть на травму. Иногда привычка касается одного из этих действий. Однако это сильно вредит здоровью, так как в ротовой полости человека множество бактерий - порядка 600 видов микроорганизмов, которые вредят здоровью. Среди них есть стафилококки и стрептококки, отличной средой размножения для которых служит кровь. Поэтому не стоит ни дуть на ранку, ни облизывать её - лучше обработайте рану специальными средствами, чтобы порез быстрее зажил.Привычка №6: разгрызание семечек зубамиВсе знают, как надо грызть семечки - зубами. Но это в корне неправильно! Такая привычка приведёт к ухудшению здоровья зубов и желчного пузыря. Очищать их лучше руками, чтобы не вредить себе.Привычка №7: мыться в очень горячей водеОсобенно вредит здоровью мытьё головы в очень горячей воде. Поэтому самое время отказаться от такой неполезной привычки. Дело в том, что это провоцирует сильные головные боли, головокружения. Также волосы становятся слишком быстро грязными из-за того, что под действием кипятка сальные железы начинают работать в усиленном режиме. О правильном мытье головы читайте в другом нашем материале.Привычка №8: сон лицом в подушкуИз-за такого сна серьёзно нарушается дыхание, кровообращение, наносится вред позвоночнику и коже лица. Мы понимаем, что так спать может быть очень удобно, но всё-таки лучше отказаться от такой привычки, которая вредит вашему здоровью. Из-за этого затрудняется дыхание, шея находится в напряженном состоянии, приводится в плохое состояние кровообращение, повреждаются позвонки. Не менее неприятным последствием будут морщинки на лице.Привычка №9: часто жевать жевательную резинкуЖевательная резинка призвана улучшить запах изо рта, и только. И то, её рекомендуется жевать не слишком часто. Иначе могут возникнуть определённые проблемы со здоровьем. Например, из-за этого возникает усиленное выделение желудочного сока, поэтому не стоит употреблять её до еды. Это будет вредить здоровью желудка - велик риск гастрита или язвы.Также жвачка вредит зубам, коронкам и мостам. Из-за этого могут вылететь пломбы, происходит травматирование жевательной поверхности. И самое неожиданное действие - жвачка негативно воздействует на память, но это касается только кратковременной памяти. Из-за этого продукта человек становится более рассеянным.Привычка №10: читать лёжаИз-за чтения лёжа нарушается зрение. Это вредит позвоночнику и коже на шее. Чтобы не возникало этих проблем, следует придерживаться определённых правил: не читать на животе, не горбиться и не напрягать шею, не держать книгу или газету близко к глазам (меньше 25 сантиметров), не читать на боку.