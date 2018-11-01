Названы напитки, от которых стоит отказаться ради здоровья

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Названы самые вредные напитки для организма.Эти напитки ежедневно употребляются огромным количеством людей, но данное обстоятельство отнюдь не делает их полезными.Медики советуют не употреблять их.В частности, эксперты в области здорового питания не рекомендуют пить очень горячие чай и кофе (а также бульоны, глинтвейны и другие виды питья). Последствием такой привычки может стать развитие систематического воспалительного процесса в слизистой пищевода. На фоне подобного воспаления может легко возникнуть рак.Обратная сторона медали – холодные напитки (например, различные коктейли на основе мороженого). По словам специалистов, крайне холодные температуры травмируют слизистую пищевода и не менее опасны в плане последствий, чем горячие напитки.Также эксперты указывают на опасность потребления большого количества крепкого кофе. Кофеин увеличивает частоту пульса и на время повышает артериальное давление, но после мочегонного эффекта напитка и давление падает. Артериальные «качели» негативно сказываются на здоровье сосудов, и большие дозы кофе могут вызвать спазмы сосудов головного мозга. Особенно опасно употребление крепкого кофе с алкоголем и сахаром.Вошла в «черный» список вредных напитков и газировка. Ученые из Университета имени Бен-Гуриона пришли к заключению о том, что сладкие газированные напитки наносят вред практически всем системам и органам. Шипучие напитки оказываются токсическими для кишечных бактерий и тем самым оказывают негативное влияние на человеческий организм в целом.Энергетические напитки приносят организму больше вреда, чем пользы - их свойство восполнять энергию ученые считают иллюзией. Энергетические напитки стимулируют организм к более активной выработке своей же собственной энергии, что значительно истощает его ресурсы, увеличивает нагрузку на сердце.Пакетированные фруктовые соки. От них эксперты тоже советуют отказаться. Производство соков таково, что после всех произведенных манипуляций в напитке практически не остается витаминов и минеральных веществ. Пакетированные соки могут содержать чрезмерно высокое количество сахара, некоторые содержат более дешевые для производства сахарозаменители.