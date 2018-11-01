Медики подсказали, как избавиться от мигрени в домашних условиях

Более 70 % людей во всем мире жалуются на головную боль.По статистике, от мигрени чаще всего страдают женщины. Интенсивность и продолжительность головной боли зависит от разных факторов.Но в среднем приступ может длиться от 4 до 72 часов.Боли иногда бывают настолько сильными, что просто приковывают к кровати. Они могут сопровождаться: тошнотой, рвотой, зрительными нарушениями и другими осложнениями.Тем не менее, мы не воспринимаем всерьез головные боли и стараемся заглушить их анальгетиками. На самом деле, они являются важными сигналами о нарушениях в организме. Эндокринные заболевания, неврозы, гипертония, инфекции, сосудистые заболевания, остеохондроз и ряд других болезней заявляют о себе мигренью. Именно поэтому головную боль важно не игнорировать, а попытаться найти истинную причину. А в данном случае без профессионального медицинского осмотра не обойтись.Снять симптомы головной боли в домашних условиях гораздо безопаснее народным лекарством - луком. Анальгетики, как правило, действуют быстро, но могут пагубно сказываться на здоровье. Препараты из лука оказывают успокаивающее действие, приводят в норму мозговое кровообращение и, независимо от причины, также эффективно справляются с головной болью.Рецепт из лука от головной болиВам потребуется:- 1 стакан настоя из лука,- 1 сырая очищенная луковица.Для приготовления настоя необходимо измельчить луковицу средней величины и залить кашицу 1 стаканом кипяченой воды. Настаивать в течение 8-12 часов при комнатной температуре.Луковицу разрезают пополам и прикладывают к вискам. А внутрь принимают по 1/4 стакана лукового настоя через каждый час.