Врачи рассказали, действительно ли рыбий жир так полезен

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Профессор-диетолог опровергла пользу рыбьего жира.Профессор Университета Восточной Англии развеяла миф о целебном воздействии на организм рыбьего жира.Диетолог в ходе многолетних исследований не сумела найти фактов, доказывающих пользу от употребления пищевой добавки.Раньше детей буквально пичкали рыбьим жиром, видя в нем панацею от всех недугов. Продукт, всегда считавшийся кладезем витамина D, сейчас выпускается как пищевая добавка омега-3, разрекламированная компаниями-производителями в качестве оздоровительного и продлевающего жизнь средства.Профессор Ли Хупер, застигнутая врасплох вопросом пожилого пациента о пользе прописанной ему диеты на основе рыбьего жира, начала исследования, длившееся пять лет. Специалист проанализировала данные около 120 000 жителей разных стран. Одни из них были абсолютно здоровы, а другие страдали сердечно-сосудистыми недугами. Она разделила исследуемых по группам: участники первой принимали омега-3, второй – нет.Обобщив информацию, диетолог пришла к выводу, что употребление рыбьего жира или отказ от него не имеет существенного влияния на продолжительность жизни, развитие заболеваний сердца и сосудов, возникновение инфаркта. Пищевая добавка не приносит пользу организму, но и не вредит ему.