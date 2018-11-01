Врачи назвали безопасную для здоровья дозу вина

Диетологи разрешают выпить небольшое количество вина, если нет хронических заболеваний.

Употребление любого алкоголя может негативно повлиять на ваш организм. Правда, выпить качественное вино все же можно, но в этом случае дозу следует измерить согласно Вашему весу. Кроме того, перед употреблением следует убедиться, нет ли у Вас хронических заболеваний.

Об этом рассказала диетолог Галина Незговорова.

Как отмечает специалист, крепкие алкогольные напитки – слишком большая нагрузка для печени.

"Что касается алкоголя, мы можем позволить очень небольшое количество, и это должно быть вино. Например, если это качественное вино, белое или красное, это должно быть примерно два грамма на килограмм нормального веса. И не больше", – отметила она.

В то же время диетолог отмечает, что употреблять даже, казалось бы, "безвредный" алкоголь следует при полном отсутствии хронических болезней.

Если у Вас есть, не дай бог, болезни сердечно-сосудистой системы, следует подумать 10 раз, надо ли принимать алкоголь,
– добавляет Галина Незговорова.
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