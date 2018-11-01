Медики назвали основные причины чувства постоянного голода

Недостаток сна увеличивает чувство голода.Голод часто напоминает нам, что нужно наконец-то оторваться от компьютера или телефона и поесть.Но ведь часто бывает, что он возникает абсолютно ниоткуда и практически сразу после того, как мы поели.И дело вовсе не в прожорливости, есть много причин, почему мы постоянно испытываем голод.Пьете слишком мало водыОчень часто мы путаем голод с жаждой и поглощаем лишнее. А учитывая тот факт, что мало кто выпивает суточную норму воды, то переедаем мы регулярно. Если вы постоянно хотите есть и не можете понять, в чем причина, ведь вы недавно обедали, то попробуйте выпить стакан воды. Если чувство насыщенности наступит, вероятно, ваш организм просто нуждался в воде.Не едите достаточно белкаДиетологи утверждают, что белок - один из ключевых питательных веществ, в котором нуждается наш организм. Логично, что в случае его недополучения, мы испытываем чувство голода. Норма белка у каждого своя, она зависит от образа жизни и веса, но стоит добавлять его в каждый прием пищи, чтобы быть сытым и получать от еды максимум пользы. Стоит помнить, что белок есть не только в мясе, но и во многих овощах и фруктах.Недостаток снаНаучно доказано, что недостаток сна увеличивает чувство голода. Дело в том, что в случае, если вы спите меньше положенных 7-8 часов, у вас замедляется метаболизм, увеличивается аппетит и возникает желание есть больше жирных и калорийных продуктов. Поэтому причиной лишних килограммов может быть именно недостаток сна и в итоге переедание.Вы слишком мало едитеКак бы странно не звучало, недостаточное количество еды и большие перерывы между ее приемами являются одной из причин, почему вы чувствуете голод в течение дня. Во-первых, чтобы на работе и важных совещаниях думать о делах, а не еде, стоит всегда сытно завтракать. Во-вторых, вместо трех традиционных больших приемов пищи стоит разбить этот ритуал на пять-шесть, но маленьких. И не забывайте о полезных перекусах!Хронический стрессНекоторые врачи называют постоянный голод одним из симптомов стресса. И ведь правда, когда мы находимся в моральном и физическом упадке сил, то утешение ищем в еде. Все плохо на работе и в личной жизни - съедим тортик и сразу станет легче. Если вы переживаете такой период, то постарайтесь есть максимально полезную еду и не срывайтесь.Проблемы со щитовидной железойГипертиреоз - избыток гормонов щитовидной железы, может быть одной из причин повышенного аппетита. Стоит также обратить внимание на то, есть ли у вас нарушение менструального цикла, тремор рук, повышенная потливость, усталость, истончение и выпадение волос. Если это ваш случай, то обязательно обратитесь к эндокринологу, чтобы он назначил лечение.Побочные эффекты от лекарствЕсли все причины выше - не ваш случай и непонятно, откуда все-таки берется необоснованный голод, то внимательно почитайте инструкцию к лекарствам, которые вы принимаете. У некоторых препаратов среди побочных эффектов есть повышение аппетита. Если эта проблема вас беспокоит, то попросите врача заменить лекарство или найти ему альтернативу.