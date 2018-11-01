При первых признаках простуды лекарства не нужны

Единственное, что станет эффективным лечением на первом этапе – это постельный режим и обильное питье, подчеркнула она.На своей странице в соцсети руководитель украинского минздрава посоветовала не бежать в аптеку за лекарствами при первых признаках простуды. Ульяна Супрун утверждает, что для борьбы с простудой у человеческого иммунитета системы достаточно ресурсов, - поэтому ему необходимо дать возможность справиться с недугом самому.Чтобы организм мог как можно эффективнее бороться с вирусом, будет полезным создать ему для этого благоприятные условия, напомнила министр.«Соблюдайте постельный режим без лишних нагрузок, пейте больше жидкости, снижайте температуру тела (если она выше 38,5 градусов). В международных протоколах при лечении ОРВИ в первую очередь советуют принимать парацетамол (для снижения температуры) в сочетании с ибупрофеном», - поделилась рекомендацией по лечению простуды Ульяна Супрун.Также она отметила, что за рубежом не применяют таблетки от боли в горле и от кашля. Свою эффективность эти препараты так и не доказали: все, что делают такие лекарства, лишь временно снимают неприятные симптомы.Супрун подчеркнула, что вирусные инфекции не лечатся антибиотиками, в этом случае лишь увеличивается риск осложнений. Но если у человека не ОРВИ, а грипп, следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью, отметила она. Отличить грипп от простуды можно по очень быстро развивающимся симптомам – это высокая температура, ломота в теле и боль в глазах, озноб.