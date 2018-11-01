Этот популярный напиток помогает от тяжелой болезни печени
По словам доктора Ламмерта, регулярное употребление кофе в умеренных дозах может останавливать первичные воспаления желчных протоков, которые провоцируют развитие фиброза тканей печени. Последствиями данного процесса могут быть возникновение цирроза, рака печени, печеночной недостаточности.
«Это первичное воспаление - первичный склеротический холангит. Данное заболевание печени имеет аутоиммунную природу и его последствия плачевны», - отметил руководитель исследования.
Первичный склеротический холангит длительное время развивается бессимптомно. Воспаление ведет к нарушению оттока желчи, ее застою и обратному всасыванию в кровяное русло – на этом фоне появляется желтуха. Застой желчи и повышение давления в желчных путях из-за нарушения ее оттока провоцируют необратимые изменения в печеночных клетках и их гибель, что проявляется печеночной недостаточностью.
Исследование доктора Ламмерта охватили большое количество пациентов, у которых было обнаружено данное заболевание печени. Согласно выводу ученого, ежедневное количество кофе, необходимое для профилактики опасного заболевания печени не должно превышать одной небольшой чашки в сутки.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
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