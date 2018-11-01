Этот популярный напиток помогает от тяжелой болезни печени

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Ежедневная чашка кофе в рационе увеличивает шансы на защиту от развития тяжелой болезни печени, - это показало исследование под руководством доктора медицины гастроэнтеролога Крег Ламмерт из американской клиники Майо. Ученый утверждает, что кофе помогает предотвратить развитие аутоиммунных заболеваний этого важного органа.По словам доктора Ламмерта, регулярное употребление кофе в умеренных дозах может останавливать первичные воспаления желчных протоков, которые провоцируют развитие фиброза тканей печени. Последствиями данного процесса могут быть возникновение цирроза, рака печени, печеночной недостаточности.«Это первичное воспаление - первичный склеротический холангит. Данное заболевание печени имеет аутоиммунную природу и его последствия плачевны», - отметил руководитель исследования.Первичный склеротический холангит длительное время развивается бессимптомно. Воспаление ведет к нарушению оттока желчи, ее застою и обратному всасыванию в кровяное русло – на этом фоне появляется желтуха. Застой желчи и повышение давления в желчных путях из-за нарушения ее оттока провоцируют необратимые изменения в печеночных клетках и их гибель, что проявляется печеночной недостаточностью.Исследование доктора Ламмерта охватили большое количество пациентов, у которых было обнаружено данное заболевание печени. Согласно выводу ученого, ежедневное количество кофе, необходимое для профилактики опасного заболевания печени не должно превышать одной небольшой чашки в сутки.