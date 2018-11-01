7 причин обостренного чувства голода

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Иногда чувство голода обостряется вскоре после еды и заставляет поглощать лишние калории. Медики назвали несколько причин, объясняющих такие обострения голода.В частности, голодные позывы мы испытываем в то время, когда организму на самом деле нужна влага. Такое часто происходит с теми, кто пьет слишком мало воды. Чтобы лучше понять, в чем причина обострившегося голода, нужно выпить стакан воды. Ложный голод после этого проходит.Еще одна причина постоянного желания есть - недостаток белка в рационе питания. Помните: белок - один из ключевых питательных веществ, в котором нуждается организм. Кроме того, когда человек слишком мало ест, а перерывы между его приемами пищи слишком большие, он тоже может чувствовать голод в течение дня. Эксперты советуют для защиты от обострений голода обязательно плотно завтракать.Также в списке причин обострения чувства голода недостаток сна. Если человек регулярно спит меньше 7-8 часов, у него замедляется метаболизм и то и дело возникают муки голода. Помимо того, запускает в действие механизмы нестихающего голода хронический стресс.Вкусная и калорийная пища воздействует на рецепторы поощрения в мозге и вызывает в виде ответных реакций выработку «гормонов удовольствия», помогающих справиться с напряжением, - поэтому многие заедают стресс в буквальном смысле.Кроме того, обострения голода могут наблюдаться при гипертиреозе - нарушении щитовидной железы, при котором производство гормонов оказывается избыточным. Другими симптомами этого расстройства являются нарушение менструального цикла, тремор рук, повышенная потливость, усталость, истончение и выпадение волос.Может стать причиной обострения голода и прием лекарств. Внимательно читайте инструкцию: обычно препараты сопровождаются предупреждением о том, что могут повышать аппетит.