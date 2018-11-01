6 сумасшедших лайфхаков для борьбы с лишним весом

Идеальная фигура подразумевает идеальную стройность, которой очень нелегко достичь. Эксперты назвали 6 совершенно сумасшедших лайфхаков, которые действительно работают в деле борьбы с лишним весом.Дышите яблоками. Если верить исследованию, проведенному учеными из Чикаго, то вдыхание аромата яблок помогает в деле борьбы с лишним весом, поскольку этот процесс подавляет голодные спазмы. Временно сигналы голода из мозга приостанавливаются.Сытый завтрак. В целом, для того, чтобы похудеть, мы должны есть меньше. Однако, если на завтрак мы съедаем максимум калорий в течение дня, то ощущения приятной сытости помогают нам в течение оставшегося времени довольствоваться малым. А это сокращает общую калорийность и делает эффективной борьбу с лишним весом.Чистое рабочее пространство. Этот лайфхак часто дают психологи тем, кто хотел бы снизить уровень стресса. Но он помогает и желающим похудеть. Чем более чистым будет ваш дом или рабочее пространство в офисе, тем меньше вы будете думать о разного рода закусках, глядя на обертки от шоколадок и банановую кожуру.Носите тесную одежду. Подобного рода гардероб с некоторых пор стал очень модным, но он может быть еще и полезным в деле борьбы с лишним весом. Если вы носите тесную одежду, то после переедания она будет неприятно давить на кожу. В результате, со временем вы научитесь есть меньше. Именно так поступают во Франции.Зеркало перед обеденным столом. Установите зеркало в том самом месте, где вы сможете видеть в отражении себя за обеденным столом. Эта техника позволяет не есть слишком много и сосредоточиться на том, чем именно вы питаетесь.Побольше синего цвета. Да еще один сумасшедший лайфхак, чья научная эффективность доказана. Ученые из Университета Вашингтона выяснили, что синий цвет предотвращает голодные спазмы и способствует потере лишнего веса. Поэтому используйте синие занавески на кухне, скатерти или просто покрасьте стены в синий цвет.