Медики назвали простой метод омоложения организма

Солнечные ванны - это лучший способ омоложения.

Эксперты утверждают, что под воздействием солнечных лучей в головном мозге образуются новые нейронные связи.

Это говорит о том, что мозг вступает в новую рабочую фазу, а, соответственно, мыслительный процесс происходит быстрее и эффективнее.

Исследователи отметили, что процесс ухудшения когнитивной способности людей можно замедлить или остановить.

Для этого нужно выполнять пару элементарных процедур: чаще гулять на свежем воздухе и больше нежиться на солнышке.

Ведь, как выяснили специалисты, ванна из солнечных лучей способствует омоложению всего тела.
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