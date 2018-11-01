Медики назвали простой метод омоложения организма
Эксперты утверждают, что под воздействием солнечных лучей в головном мозге образуются новые нейронные связи.
Это говорит о том, что мозг вступает в новую рабочую фазу, а, соответственно, мыслительный процесс происходит быстрее и эффективнее.
Исследователи отметили, что процесс ухудшения когнитивной способности людей можно замедлить или остановить.
Для этого нужно выполнять пару элементарных процедур: чаще гулять на свежем воздухе и больше нежиться на солнышке.
Ведь, как выяснили специалисты, ванна из солнечных лучей способствует омоложению всего тела.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил vilka в категорию Разное
Добавить комментарий