Ученые рассказали, какие болезни могут вылечить животные

Домашние животные помогают нам быть здоровыми.Медики активно используют терапию с помощью животных. Особенно популярны лечения кошками, лошадьми и дельфинами.Совы, сычи, аисты, соловьи, коты, лошади, пауки и даже домашние утки, куры и бойцовские собаки могут помочь вылечить немало недугов.По словам заведующей приюта для птиц Марии Микитюк, с помощью пернатых лечат исключительно такие психологические проблемы, как неврозы, психозы, гиперактивность и тому подобное. В частности, наблюдая за птицами, дети понимают, что нужно вести себя тихо, спокойно, чтобы птица пошел на контакт.Терапия в компании кота спасает от депрессии, стрессов, неврозов и социофобии. Благодаря кошкам пациенты быстрее выходили их критических состояний.При канистерапии (лечение собаками) животных можно прикасаться, кормить, играть с ними. При общении с собаками пациенты идут лучше на контакт, а также улучшается их моторика.«Страхи - это именно то, что блокирует нашу жизнь, наши эмоции и нормальное существование. Тем, кто страдает арахнофобии, я даю им шкуру паука (они линяют) и сажаю на руку. И так постепенно в руках появляется уже настоящий паук-птицеед. После этих сеансов человек понимает, что угрозы нет», - рассказал арахнолог Руслан Билякович.