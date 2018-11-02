Дешевый хлеб может нести смертельную опасность

Эксперт рассказал о вредных веществах, попадающих в хлеб.Подходите к выбору хлеба ответственно, дают совет специалисты. Оказывается, в хлебе и сдобных изделиях регулярно находят вещества, которые подозреваются учеными в способности провоцировать развитие рака.Эксперт по правильному питанию рассказал о том, что хлеб может таить в себе смертельную опасность. По его словам, современные производители хлеба могут разбавлять дорогостоящую продовольственную пшеницу, более дешевой фуражной. Но чтобы хлебобулочные изделия, приготовленные из недорогой, но неподходящей для выпечки муки приобрели товарный вид, их могут снабдить разными добавками.Булочку, приготовленную из мучных отходов, производителю неизбежно придется сдобрить химией, утверждает эксперт. Например, в изделия из муки добавляют броматы, позволяющие придать тесту воздушную и пористую консистенцию. В Европе броматы запрещены: там считают доказанной их токсичность для организма.Специалисты советуют вдумчиво выбирать хлеб. Для его производства годится только пшеница с первого по четвертый класс. Добавки вроде броматов способны вызвать развитие раковых опухолей.