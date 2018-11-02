Медики рассказали, почему диабетики должны есть фрукты

Фрукты очень полезны для большинства людей.Эксперты рассказали, почему для диабетиков очень важно потребление фруктов, при этом на соках стоит установить ограничение.По словам экспертов, многие люди, больные диабетом, начинаются ограничивать себя в потреблении фруктов, боясь, что они повысят уровень сахара в крови. Стоит учитывать, что помимо содержания фруктозы, данные продукты питания наполнены витаминами, минералами и клетчаткой, которая жизненно необходима в данном состоянии. Таким образом, убирая их из рациона, могут развиваться и другие осложнения со здоровьем, которые могут быть предотвращены путем здорового, сбалансированного питания.«Употребление фруктов и овощей снижает риск развития многих заболеваний, включая высокое кровяное давление, сердечные заболевания, инсульты, ожирение и некоторые виды рака. Многие пациенты глубоко заблуждаются по поводу их значения для здоровья, большинство этих продуктов имеют низкий и средний гликемический индекс. Это означает, что они не приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови, по сравнению с другими углеводами, содержащими продукты, такие как белый или цельнозерновый хлеб», - говорят медики.Однако то же самое не обязательно касается фруктового сока, так как в нем теряется большая чать волокон. При выпивании напитка хуже контролировать дозировку, которая может оказаться критической.