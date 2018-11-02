Выявлена новая смертельная опасность соли

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Дисбаланс в этих цитокинах приводит к воспалительным процессам.Ученые Йельского университета (США) выяснили, что употребление большого количества соли связано со значительным увеличением риска развития рассеянного склероза.Рассеянный склероз - это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором происходит нарушение миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга. При этом поражаются различные отделы нервной системы. На настоящий момент не существует эффективных методов лечения заболевания, а средняя продолжительность жизни больных на 5-10 лет меньше, чем у здоровых людей.Исследователи обнаружили, что в клетках при большой концентрации соли происходит активация сигнального пути Wnt, один из компонентов которого является белок ?-катенин. Этот путь приводит к нарушению работы регуляторных Т-клеток, которые производят цитокины интерферон-гамма и интерлейкин-10. Дисбаланс в этих цитокинах приводит к воспалительным процессам, поражающим центральную нервную систему.Ранее сообщалось, что американские специалисты из Женской больницы Бригхэма в Бостоне доказали, что потребление большого количества соли связано с увеличением риска преждевременной смерти.