Выявлена новая смертельная опасность соли

Дисбаланс в этих цитокинах приводит к воспалительным процессам.

Ученые Йельского университета (США) выяснили, что употребление большого количества соли связано со значительным увеличением риска развития рассеянного склероза.

Рассеянный склероз - это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором происходит нарушение миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга. При этом поражаются различные отделы нервной системы. На настоящий момент не существует эффективных методов лечения заболевания, а средняя продолжительность жизни больных на 5-10 лет меньше, чем у здоровых людей.

Исследователи обнаружили, что в клетках при большой концентрации соли происходит активация сигнального пути Wnt, один из компонентов которого является белок ?-катенин. Этот путь приводит к нарушению работы регуляторных Т-клеток, которые производят цитокины интерферон-гамма и интерлейкин-10. Дисбаланс в этих цитокинах приводит к воспалительным процессам, поражающим центральную нервную систему.

Ранее сообщалось, что американские специалисты из Женской больницы Бригхэма в Бостоне доказали, что потребление большого количества соли связано с увеличением риска преждевременной смерти.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил sigivigi в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь