Кардиологи назвали одну из самых полезных ягод для сердца
Хурма - ягода сытная и довольно сладкая. Однако калорийность плодов низкая - в 100 г всего 53-60 килокалорий.
Пищевых волокон в хурме больше, чем в яблоках. Спелые плоды способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта, печени, зрения, нормализуют работу кожи и половых желез.
1. Хурма полезна сердечникам из-за того, что содержит много калия. Этот продукт может заменить валокордин. Съедайте по 2-3 плода хурмы ежедневно. Согласно исследованиям шотландских ученых, в борьбе с атеросклерозом хурма опережает даже яблоки.
2. Плоды хурмы прекрасно выгоняют глистов, а бактерицидные свойства способствуют устранению кишечных и бронхо-легочных инфекций при эпидемиях.
3. Сок хурмы помогает избавиться от хронической диареи. Разрежьте 6 спелых плодов на части и держите их в 3-х стаканах кипящей воды под крышкой 20 мин. Отвар процедите, и принимайте по 0,5 л через каждые 4 часа.
4. В хурме присутствуют калий и сахар. Благодаря этим веществам хурма является натуральным антидепрессантом. Чтобы улучшить свое эмоциональное состояние, снять напряжение, расслабиться после стрессовых ситуаций, избавиться от усталости, нужно употреблять сок из хурмы.
5. Хурма благодаря содержанию кальция и калия мочегонные свойства. Этот фрукт гораздо безопаснее любые мочегонные средства и эффективнее.
6. Хурма полезна для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Она имеет не только витамины и минералы, но и клетчатку, которая способна хорошо насыщать организм при низкой калорийности. Также хурма позволяет снять отеки и избавиться от лишней воды в организме.
7. Плоды хурмы способны улучшать зрение из-за содержания бета-каротина. Врачи говорят, что если есть фрукт регулярно, то зрение станет более четким.
Внимание! Не рекомендуется употреблять хурму людям с нарушением работы поджелудочной железы и с сахарным диабетом, потому что продукт содержит 25% сахарозы.
Этот фрукт не стоит употреблять людям в послеоперационный период. Хурма также противопоказана в том случае, если у человека есть проблемы с кишечником.
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