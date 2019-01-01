Кардиологи назвали одну из самых полезных ягод для сердца

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Хурма содержит большое количество полезных микроэлементов.Хурма - ягода сытная и довольно сладкая. Однако калорийность плодов низкая - в 100 г всего 53-60 килокалорий.Пищевых волокон в хурме больше, чем в яблоках. Спелые плоды способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта, печени, зрения, нормализуют работу кожи и половых желез.1. Хурма полезна сердечникам из-за того, что содержит много калия. Этот продукт может заменить валокордин. Съедайте по 2-3 плода хурмы ежедневно. Согласно исследованиям шотландских ученых, в борьбе с атеросклерозом хурма опережает даже яблоки.2. Плоды хурмы прекрасно выгоняют глистов, а бактерицидные свойства способствуют устранению кишечных и бронхо-легочных инфекций при эпидемиях.3. Сок хурмы помогает избавиться от хронической диареи. Разрежьте 6 спелых плодов на части и держите их в 3-х стаканах кипящей воды под крышкой 20 мин. Отвар процедите, и принимайте по 0,5 л через каждые 4 часа.4. В хурме присутствуют калий и сахар. Благодаря этим веществам хурма является натуральным антидепрессантом. Чтобы улучшить свое эмоциональное состояние, снять напряжение, расслабиться после стрессовых ситуаций, избавиться от усталости, нужно употреблять сок из хурмы.5. Хурма благодаря содержанию кальция и калия мочегонные свойства. Этот фрукт гораздо безопаснее любые мочегонные средства и эффективнее.6. Хурма полезна для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Она имеет не только витамины и минералы, но и клетчатку, которая способна хорошо насыщать организм при низкой калорийности. Также хурма позволяет снять отеки и избавиться от лишней воды в организме.7. Плоды хурмы способны улучшать зрение из-за содержания бета-каротина. Врачи говорят, что если есть фрукт регулярно, то зрение станет более четким.Внимание! Не рекомендуется употреблять хурму людям с нарушением работы поджелудочной железы и с сахарным диабетом, потому что продукт содержит 25% сахарозы.Этот фрукт не стоит употреблять людям в послеоперационный период. Хурма также противопоказана в том случае, если у человека есть проблемы с кишечником.