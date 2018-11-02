Врачи рассказали, действительно ли вода с лимоном полезна для здоровья

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Вода с лимоном сегодня воспринимается как "волшебный эликсир", способный вернуть красоту и молодость.Последнее время стакану воды с ломтиком лимона стали почему-то приписывать чудодейственные свойства: мол, и иммунитет он повысит, и лишние килограммы поможет сбросить.Есть ли в этих словах хоть доля правды.Миф №1: Лимонная водичка помогает худеть и повышает скорость метаболизмаСоздатели этого мифа утверждают: стоит выпить стакан воды с кислым цитрусом перед едой - и аппетит снизится в разы. Что же, отчасти это правда, ведь вода заполнит пустоту в желудке, что создаст чувство сытости. Но разве лимон здесь играет какую-то роль?Что касается метаболизма, то эта теория появилась после проведенных исследований на мышах, которые после употребления полифенола, полученного из цедры лимона, стали толстеть не так быстро, как их сородичи. Как думаешь, есть что-то общее между этим и твоим похудением от лимонной воды?Миф №2: Вода с долькой лимона поможет пищеварениюНет, не поможет. В лимонной воде нет ни пектина, ни клетчатки, которые могли бы ему помочь. Вернее, клетчатка есть, но в самом лимоне - чтобы получить ее, лимон надо съесть.Лимонная кислота тоже не поможет твоему желудку, ведь в нем уже и так есть кислый желудочный сок. Нет, он никак не помешает ему, но и помощи от него ждать не следует.Миф №3: Лимонная вода - низкокалорийный детокс-продуктТо, что она низкокалорийная - факт. Не думаю, что в своей жизни ты встречала обычную питьевую воду с какой-либо калорийностью. А то, что она помогает детоксикации организму - большой миф, как и сам детокс.Миф №4: Вода с лимоном богата на минералы и витамин СЧто ж, спешим тебя огорчить: в одной дольке лимона содержится 4% от дневной нормы витамина С. Лучше съешь апельсинку - одним махом покроешь всю дневную потребность в аскорбиновой кислоте.Что касается минералов - в стакане лимонной воды не будет даже 1% от нормы калия, фосфора и кальция на день.А теперь немного о плюсах:Во-первых, вода с лимоном вкуснее, поэтому пить ее априори приятней;Во-вторых, кисленькая водичка помогает взбодриться;В-третьих, она красиво смотрится на фотографиях, поэтому снимки с лимонной водой можно смело выставлять в Инстаграмм с хэштегом #пп и #зож.В общем-то все ее достоинства мы и перечислили. Наш вердикт: вода с лимоном это хорошо, пей на здоровье, но ничего особенного от нее ждать не стоит.