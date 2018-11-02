Добавки с антиоксидантами усиливают рост злокачественных опухолей

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Антиоксиданты могут воздействовать на свободные радикалы.Исследование, проведенное в стенах Гетеборгского университета (Швеция), представило новые доказательства того, что биологически активные добавки с антиоксидантами способны усиливать рост злокачественных опухолей, ускоряя развитие рака. В частности, экспериментально была подтверждена способность таких добавок ускорять рост меланомы.По словам ведущего авторы исследования Кристелл Ле Галь Бенеросо, в последние годы у представителей науки стали все чаще возникать сомнения в способности добавок с антиоксидантами защищать от рака. Известно, что антиоксиданты могут воздействовать на свободные радикалы – молекулы, повреждающие клетки организма и таким образом провоцирующие возникновение рака. Но, как отметила ученый, появились основания считать, что «антиоксиданты защищают не только нормальные, но и раковые клетки».Кристелл Ле Галь Бенеросо исследовала действие антиоксидантов на раковых тканях животных и людей. Оказалось, что клетки рака легкого и меланомы как людей, так и животных могли активизироваться под влиянием некоторых антиоксидантов. В частности, эксперимент показал, что антиоксиданты могут связываться с митохондриями, ответственными за синтез свободных радикалов, - хотя по идее такое связывание, наоборот, с должно было сокращать выработку свободных радикалов, повреждающих ДНК.Примечательно, что ранее исследование, проводившееся в Гетеборге, также демонстрировало усиление метастазирования меланомы и рака легкого под действием антиоксидантов.«Антиоксиданты – не способ лечения рака. В лучшем случае они не дадут эффекта, но могут и ухудшить течение болезни. Если у человека рак, даже не диагностированный, антиоксиданты способны усиливать рост опухоли», - резюмировала автор нового исследования.