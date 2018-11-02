Медики рассказали, какой фрукт может защитить от рака кишечника

Назван полезный фрукт, который необходимо есть каждый день.Врачи назвали лучший продукт для профилактики рака кишечника.Регулярное употребление яблок снижает риск возникновения рака кишечника, утверждают польские исследователи.Ученые провели исследование, в котором приняли участие 592 пациента с онкологическими заболеваниями и 765 здоровых людей.Специалисты изучили рацион питания всех участников эксперимента. Оказалось, что риск возникновения рака кишечника снижался на 50% у тех, кто ел ежедневно больше одного яблока.Яблоки содержат огромное количество гетероциклических кислородсодержащих соединений, которые не дают свободным радикалам повреждать ткани и препятствуют возникновению рака и размножению опухолевых клеток, утверждают исследователи.