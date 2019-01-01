Диетологи подсказали, как быстро "убрать" живот

Продукты, которые сжигают жир на животе.Эксперты назвали 5 здоровых продуктов питания, которые помогают бороться с самим упрямым жиром на животе и одновременно ускоряют метаболизм.Их более активное включение в диету поможет похудеть.Рыба. Жирные кислоты Омега-3 из рыбы помогают сжигать жир на животе и в других частях тела. Исследование с участием 44 взрослых людей показало, что люди, которые получали пищевые добавки с рыбьим жиром похудели в среднем на 500 г и испытали снижение уровня кортизола-стрессового гормона, который связан со скоплениями жира.Яйцо. Еще один замечательный источник белка, яйца уже давно считаются хорошим продуктом для похудения. Исследования показывают, что употребляют яйца на завтрак люди чувствуют сытость более длительный период времени, их суточная калорийность снижается. В ходе другого исследования яйца доказали свою способность участвовать в сжигании жира на животе.Зеленый чай. Употребление 4 чашек зеленого чая в день помогало участникам эксперимента потерять около 3 кг веса за 8 недель. А все потому, что этот напиток содержит эпигаллокатехин галлат - компонент, который временно ускоряет метаболизм и помогает избавляться от жира на животе.Перчики чили. В этих небольших по размеру овощах содержатся уникальные ингредиенты, которые ускоряют процесс сжигания лишнего жира и помогают худеть. В первую очередь, речь идет о антиоксидант капсаицин - прекрасный помощник для желающих получить стройную талию.Греческий йогурт. Жирный греческий йогурт содержит конъюгированная линолевая кислота, которая обеспечивает потерю лишнего веса и сжигания жира на животе, как показывает метаанализ 18 крупных исследований. Этот высокобелковый молочный продукт является отличным источником кальция, который защищает мышцы во время потери веса.