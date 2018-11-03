Медики подсказали, как успевать высыпаться в холодное время года

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Усталость и чувство невыспанности в осенне-зимний период появляется из-за недостатка светаДаже в пасмурную холодную погоду можно быть бодрым и энергичным. Для этого важно соблюдать несколько простых правил. Об этом пишет консультант здорового образа жизни Ольга Фомина.Усталость и чувство невыспанности в осенне-зимний период появляется из-за недостатка света, ведь солнца значительно меньше, и темнеет на улице значительно быстрее.Кроме дефицита света осенью люди начинают испытывать еще и дефицит тепла – организм хочет восполнить потерю тепла, вызывая непреодолимое желание согреться и поспать.Также причиной кажущегося недосыпания осенью может стать нехватка витаминов и как следствие – снижение иммунитета. Поэтому не забывайте об овощах и фруктах. А также старайтесь избегать стрессов.И чтобы не чувствовать себя "разбитым корытом" утром и успевать хорошо отдохнуть за 8 часов ночного сна, стоит:- рано ложитесь спать (хотя бы не позже полуночи)- легкий ужин – забудьте о жареном картофеле, пельменях или куске мяса;- заранее отключите все гаджеты, приглушите на них яркий свет;- если есть возможность – прогуляйтесь вечером на свежем воздухе;- проветривайте перед сном комнату – чтобы воздух был не выше +17+19;- для качественного сна у вас должна быть удобная кровать с ортопедическим матрасом и небольшой подушкой.