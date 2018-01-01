Медики обнаружили еще одну опасность употребления соли

Употребление большого количества соли может привести к развитию рассеянного склероза.Весной 2018 года ученые Имперского колледжа Лондона в Великобритании и Северо-Западного университета в США обнаружили, что употребление большого количества соли может быть опасным для людей с повышенным давлением, независимо от того, ведут ли они здоровый образ жизни.Но ученые из Йельского университета заявили о том, что употребление большого количества соли является одним из факторов развития рассеянного склероза.В новом исследовании ученые пытались понять, каким образом соль связана с развитием этого аутоиммунного заболевания.В результате исследователи установили, что при повышенной концентрации соли в организме в клетках происходит активация сигнального пути Wnt, одним из компонентов которого является белок ?-катенин.Это приводит к нарушению работы регуляторных Т-клеток, которые вырабатывают цитокины интерферон-гамма и интерлейкин-10. Дисбаланс в этих цитокинах приводит к воспалительным процессам, что поражает центральную нервную систему.Рассеяний склероз – что это?Это хроническое воспалительное заболевание центральной нервной системы, при котором собственные иммунные клетки организма больного атакуют миелин ("изолирующая оболочка", которая окружает нервные волокна). Миелиновой оболочки играет решающую роль в работе центральной нервной системы.