Медики рассказали, сколько соли человеку необходимо в сутки

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Переизбыток соли не несет ничего хорошего.Хлорид натрия (NaCl), который мы все знаем как обычную поваренную соль, человеку необходим для жизни. Это источник натрия, при недостатке которого даже здоровый человек начинает испытывать серьезные проблемы - тошноту, проблемы с сердцем, судороги.Переизбыток соли тоже не несет ничего хорошего и характеризуется отеками (одна молекула натрия задерживает в организме шесть молекул воды), повышением кровяного давления, и может привести к раку желудка, остеопорозу и поражению почек.Натрий играет большую роль в электролитическом балансе человеческого организма, и поддержание его уровня очень важно для спортсменов и детей, он отвечает за проведение импульсов в нервах, сокращение мышц, регулирует количество сокращений сердца в минуту и нормализует рост тканей и костей. Хлор, содержащийся в соли, играет большую роль в образовании соляной кислоты в желудке, которая отвечает за способность переваривать пищу.В организме среднестатистического человека содержится четверть килограмма соли.Она действительно вреднаВкус соли кажется настолько приятным для многих людей, что они с трудом могут удержаться, чтобы не употребить в течение дня её слишком много. Американские исследователи из частного университета Тафтса в Массачусетсе провели крупнейшее в мире изучение влияния хлорида натрия на 75% живущих на Земле людей и неожиданно пришли к выводу, что избыток соли является причиной каждой десятой смерти на планете. Снизив количество потребляемой соли, можно было избежать около 1 700 000 смертей в год.Дело в том, что задержка воды в организме заставляет его работать на износ - страдают, в первую очередь, сосуды и сердце. Со временем они теряют способность сокращаться и расширяться, кровоснабжение ухудшается, внутренние органы человека недополучают кислород. Кроме этого, задержка воды приводит к повышению давления внутри глазных яблок, из-за чего развивается катаракта - человек быстрее слепнет в пожилом возрасте.Люди, потребляющие 9–12 граммов соли в сутки, страдают от избытка натрия и умирают от проблем в кровеносной системой.Однако выяснилось, что почти все люди на Земле потребляют намного больше соли, чем это им нужно для жизни. Большую часть соли они съедают с фастфудом, колбасными изделиями, копченым мясом, бульонными кубиками, консервами, сыром, хлебом и различными соусами.Не больше и не меньшеВ сутки здоровому человеку по рекомендациям ВОЗ нужно 5 граммов соли (1 чайная ложка), что составляет 2 грамма чистого натрия. Детям следует употреблять в два раза меньше - 2,5 граммов. Беременные женщины должны употреблять обычное количество соли. Летом человек теряет большое количество натрия с потом, и поэтому может в это время употреблять больше соли без риска для здоровья - до 10-12 граммов.Количество соли на столе можно уменьшить, если прекратить употреблять соевый и рыбный соус, не выставлять соль на стол для подсаливания, ограничить потребление консервов, колбасы и ввести в обычай употребление продуктов с низким содержанием натрия, для чего нужно обращать внимание на этикетки и читать состав продуктов.Параллельно с этим необходимо увеличить в рационе количество овощей, фруктов, которые содержат калий. Этот элемент несколько нейтрализует действие натрия на сосуды.Есть ли жизнь без солиРазумеется, есть - большое количество натрия мы получаем с обычными продуктами. Известно, что однажды европейцы привезли в Европу аборигенов из африканских джунглей, но им так и не удалось гостей накормить деликатесами: люди, привыкшие к естественному вкусу пищи, не понимали вкуса соленой икры, балыка и солений.В цивилизованном мире к бессолевой диете прибегают обычно в лечебных целях - при заболеваниях печени и почек. Однако при этом следует помнить, что натрий в организм все-таки должен поступать, пусть и в ограниченных количествах. При слабости, сонливости, головокружении и приступах тошноты диету следует прекратить и посоветоваться с врачом.Без регулярного поступления натрия человек может прожить всего 12 дней. Первым от дефицита будет страдать мозг - замедляться процессы мышления и способность человека общаться с другими людьми.Пониженный уровень натрия может вызвать загущение крови и рост «плохого» холестерина; и то, и другое убыстряет процесс образования тромбов. А если съедать меньше 2-х граммов в сутки, то риск получить инфаркт или инсульт возрастает на 40%.