Ночные походы в туалет связали с потреблением соли

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Употребление соли влияет на ночные пробуждения с целью посещений туалета. Ученые установили: для более крепкого сна нужно уменьшить количество потребляемой соли.«Снизив уровень потребления соли, можно уменьшить количество ночных походов в туалет у людей в разном возрасте», - с таким заявлением выступили ученые из Бристольского университета.В пользу такого вывода говорят результаты исследования с участием 300 человек. Все эти добровольцы были склонны к пробуждению и ночным походам в туалет. Изучив их образ жизни, ученые обратили внимание на количество потребляемой соли в рационе питания испытуемых и дали добровольцам соответствующие рекомендации по снижению ее концентрации в употребляемой пище.200 участников, следуя врачебным инструкциям, сократили употребление соли до 8 граммов, - при этом количество ночных пробуждений и походов в туалет тоже уменьшилось.«Если раньше в виде фактора учащенного мочеиспускания рассматривалось чрезмерное употребление воды, но сейчас мы рекомендуем для решения данной проблемы сокращать количество соли, включая в рацион питания не более чайной ложки в день», - высказались по данному поводу авторы проекта.Данные ряда научных исследований свидетельствуют: ночные походы в туалет могут провоцировать недосып, усталость и появление болезней сердца. Подобные пробуждения вкупе с посещением туалета нарушают целостность ночного сна, способствуя появлению таких неприятных симптомов, как перепады настроения, утомляемость, депрессивные состояния, увеличение веса. Регулярные походы в туалет по ночам лишь закрепляют нездоровую привычку. По словам врачей, серьезной проблемой для организма является ночное выведение сорока и более процентов суточной нормы мочи.