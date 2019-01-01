10 фактов о заболеваниях предстательной железы

Возрастные изменения предстательной железы к 80 годам происходят у 90% мужчин.Стандартный возраст для начала скрининга заболеваний предстательной железы — 50 лет. Он снижается до 40 лет, если есть жалобы или семейная история заболеваний, например, у близких родственников был рак предстательной железы. По данным Американской урологической ассоциации, заболевание простатитом не увеличивает риск рака предстательной железы.Самый высокий риск заболеть серьезными заболеваниями предстательной железы, например, раком, имеют представители африканской расы. Эта вероятность есть у каждого пятого мужчины-африканца. Кроме этого, смертность от рака предстательной железы у представителей этой расы в 2,4 раза выше, чем в среднем в мужской популяции.Средний возраст пациента с хроническим простатитом — 43 года.Существует четыре основных вида простатита:хронический простатит или хронический тазовый болевой синдром. Его причина точно не ясна, не исключено, что важную роль играют аутоиммунные процессы. Частота этого вида составляет 80-90%1;острый бактериальный — 5-10%;хронический бактериальный — 6-10%;бессимптомный воспалительный. Его обычно выявляют случайно, когда проводят обследование мочевыводящих путей или репродуктивной системы по другим поводам.Используемое на протяжении многих лет исследование простат-специфического антигена (ПСА) — спорный диагностический инструмент. Раньше он использовался для скрининга раковых заболеваний, но недавно выяснилось, что уровень ПСА повышается даже при неонкологических проблемах с предстательной железой. Есть данные и о необходимости более избирательного использования биопсии. Обычная биопсия подразумевает взятие ткани из фиксированных отделов органа, что может не выявить опухоль, особенно небольших размеров. Более актуальной стала МРТ-биопсия для прицельного изучения измененных участков.При лечении заболеваний предстательной железы нужно учитывать долговременный прогноз. Через 15 лет после агрессивного лечения значительное число мужчин испытывают эректильную дисфункцию или проблемы с мочеиспусканием, иногда обе проблемы сразу, что значительно снижает качество жизни.Каждый мужчина индивидуален, поэтому нужно составление персонализированного плана лечения. Например, при воспалении предстательной железы не всем нужны антибиотики, гормоны или сильные обезболивающие. Иногда в схему лечения достаточно добавить комплексное средство, содержащее витамины и микроэлементы. Это могут быть средства на растительной основе, например, «ЛИКОПРОФИТ®». Его компоненты на фоне стандартной терапии эффективно влияют на основные проявления хронического простатита, в частности, способствуют улучшению мочеиспускания: способствуют усилению струи мочи, уменьшению частоты позывов к мочеиспусканию, оказывают противоотечное действие, снижению отека, улучшению показателей эякулята, положительному влиянию на сексуальную функцию2, а также оказывают общеукрепляющее действие на организм3.Некоторые исследования показывают, что может существовать связь между ожирением и заболеваниями предстательной железы. В этом случае может принести пользу изменение диетических привычек: увеличение количества фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, уменьшение красного мяса и полуфабрикатов.Все заболевания предстательной железы поддаются терапии. Даже рак предстательной железы, выявленный на ранней стадии в 99% можно вылечить.