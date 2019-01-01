Как могут навредить кишечнику антибиотики

Коллектив научных специалистов ученых из Дании и Китая задался целью выяснить, как может навредить кишечнику прием антибиотиков. В результате ученые смогли удостовериться в том, что препараты класса антибиотиков действительно вредят кишечной флоре. Исследователи выяснили специфику того ущерба, который наносят данные препараты кишечнику человека.До сих пор крупных исследований, изучавших реакцию микрофлоры кишечника на антибиотики, - не проводилось. В новой научной работе сотрудники Копенгагенского университета и института BGI в Шэньчжэне установили; после приема антибиотиков бактерии кишечной флоры могут восстановить свою численность, но не состав.Специалистами проводился эксперимент, в ходе которого добровольцы некоторое время принимали антибиотики. Этот опыт продемонстрировал, как именно антибиотики могут навредить человеческому кишечнику. Оказалось, что некоторые виды бактерий в кишечном микробиоме уничтожаются и больше уже не появляются в составе микрофлоры. В частности, среди микробов кишечника из прежних его видов у испытуемых исчезли девять.Некоторые микроорганизмы после приема антибиотиков, наоборот, закрепляются в кишечнике, занимая освободившееся пространство после исчезнувших видов. Все это может привести к дисбалансу в микрофлоре кишечника.Оценивая потенциал вреда, наносимого антибиотиками кишечнику, ученые констатировали, что «после курса антибиотиков состав микрофлоры кишечника приходит в норму лишь спустя примерно полгода после такого лечения - но далеко не полностью».