Названы привычки, существенно замедляющие обмен веществ

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Некоторые из них очевидны, другие - нет.От скорости обмена веществ зависит не только ваш вес, но и то, как организм будет обрабатывать пищу, насколько энергичной вы будете и как вы будете себя чувствовать. Кстати, в ваших силах ускорить метаболизм.Все, что вам нужно для начала - избавиться от этих пяти вредных привычек.1. Вы неправильно питаетесь на завтракЗавтрак имеет ключевое значение в работе метаболизма. И хоть эта прописная истина известна всем без исключения, мы нередко игнорируем важность первого приема пищи. Есть две основные проблемы: 1) вы неправильно питаетесь на завтрак, 2) вы вообще не питаетесь на завтрак. Диетологи настаивает на том, что завтрак должен быть сбалансированным: если вы едите слишком мало углеводов, а много белков, то не получаете достаточно энергии, чтобы полноценно функционировать, если наоборот - не можете наращивать мышечную массу. Придерживайтесь правила 30/30/40 или белки/жиры/углеводы.2. Вы спите недостаточно много времениДефицит сна влияет на уровень сахара в крови и гормональный баланс - два фактора, которые играют важную роль в процессе метаболизма. Пусть выключить компьютер перед сном бывает сложно, очень сложно, но пока вы не пересмотрите свои «сонные» привычки, не ждите положительных перемен в процессе обмена веществ. Специалисты уверяют, что всего восемь часов сна могут привести в порядок ваш «расхлябанный» метаболизм.3. Вы сидите на жестких диетахКто из нас не пытался сбросить пять килограммов за пять дней перед отпуском или важным событием? Путем нечеловеческих пыток вы добивались определенных результатов, не задумываясь о том, какой вред наносите организму, в том числе и метаболизму. С одной стороны найти логику в главной формуле таких диет «меньше ешь = меньше потребляешь калорий = худеешь» не так сложно, но наше тело намного хитрее. И его формула выглядит так: «меньше ешь = меньше потребляешь калорий = замедляешь метаболизм», а, значит, набираешь с избытком после такой жесткой диеты.4. Вы забываете о гидратацииКто из нас задумывается о водном балансе? Мы пьем воду тогда, когда чувствуем жажду, и то не всегда. Иногда мы утоляем это неприятное чувство соками, кофе, чаем, газированными напитками. Но они не дают телу того, что ему действительно нужно. Чаще всего эти напитки приводят к излишнему мочеиспусканию, а отсюда - и к большей обезвоженности.5. Вы игнорируете стрессЦена, которую вы платите за стресс, может быть слишком высока. Вы не только лишаетесь невосстанавливаемых нервных клеток, но и запускаете негативные процессы, связанные с метаболизмом. Всего через две минуты после того, как вы испытали стресс, ваше тело начинает производить стрессовый гормон, известный под названием «кортизол». Если вы разволновались слишком сильно, его производство усиливается, а это влияет и на метаболизм, и на функции щитовидной железы. В следующий раз, когда вы почувствуете, что вот-вот сорветесь, глубоко вдохните через нос и выдохните через рот. И так пять раз. Это простое дыхательное упражнение «закупоривает» выработку кортизола.