Врачи рассказали, какой напиток снизит уровень холестерина

Морковный сок полезен не только для зрения.Морковный сок не пьет почти никто ... А зря! Пищевые волокна, бета-каротин, антиоксиданты - морковь просто переполнена полезными для организма веществами.Укрепляет иммунитет. В сезон болезней это особенно важно. Кроме здорового питания, сна и спорта, можно выпить стакан морковного сока, в котором много витамина С. А его, как известно, организм сам вырабатывать не умеет.Помогает не есть вредную пищу. Когда хочется чем-то перекусить, можно схватить конфетку или чипсы. Но, если вместо этого выпить морковного сока, то ощущение сытости останется надолго. В стакане сока больше 2 г белка и пищевых волокон, поэтому это прекрасный перекус.Улучшает состояние кожи. Благодаря витаминам А и С кожа быстрее заживает, в ней образуется больше коллагена, а клетки становятся более здоровыми.Снижает холестерин. Кроме давления, морковный сок помогает контролировать уровень холестерина, благотворно влияет на здоровье организма в целом. Если вам не нравится морковь в виде сока, ешьте ее просто так, этот вариант ничем не хуже.