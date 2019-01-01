Офтальмологи назвали напиток, улучшающий зрение
Ученым удалось доказать, почему для профилактики хорошего зрения стоит ежедневно пить зеленый чай.
Как действует этот напиток на сенсорный орган.
В зеленом чае много антиоксидантов и полезных витаминов. В частности, ученые выделили элементы катехины. Они проникают с витаминами Е и С в оболочку органа зрения и активизирует процессы, которые помогают противостоять различным заболеваниям органов зрения, в том числе, такой опасной патологии, как глаукома. Напомним, это тяжелое заболевание глаз, которое без своевременного выявления и нужного лечения может привести к неминуемой слепоте.
То есть, потребляя ежедневно зеленый чай, глазные яблоки поглощают антиоксиданты и используют их действие с пользой для организма в целом и органов зрения в частности. В этом и есть простой секрет профилактики хорошего зрения. Рекомендуется пить до трех чашек чая в день. Лучше наслаждаться этим напитком в утреннее время, ведь в зеленом чае много кофеина, поэтому он может стать хорошим заменителем кофе. Также он полезен утром, потому что стимулирует метаболизм. Таким образом помогает организму в течение дня быстро сжигать жиры.
Какой зеленый чай лучше пить?
Не рекомендуется пить бутилированный зеленый чай, потому что кроме полезных веществ, в его состав входит много добавок, красителей и сахар. Лучше в жаркую погоду самостоятельно его приготовить. Важно заметить, что этот напиток не долго может сохранять свои полезные свойства.
То есть, если хранить чай в пакетиках дольше года (хотя чай в пакетах лучше не выбирать), он потеряет все полезные свойства. Срок хранения чая - полгода. Поэтому, обращайте внимание на его дату упаковки. После вскрытия упаковки, следует использовать продукт в течение трех месяцев. Ведь цвет чая, после открытия, из-за влияния кислорода, меняется.
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