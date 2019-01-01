Названы самые полезные каши для детей

Накормить ребенка полезной кашей - то еще «удовольствие».Если ты до сих пор считаешь, что лучший завтрак для ребенка - манная каша, прочитай эту статью.Доктор Евгений Комаровский меняет мнение мам.Надо понимать, что, во многом, полезность сваренной каши зависит от того, в какой жидкости ее варили. То есть, гречка сваренная в молоке - никакой ценности в себе не несет, так как железо, содержащееся в гречневой крупе полностью нейтрализуется кальцием из молока - это к примеру. Просто необходимо учитывать такие факты.Теперь разберем рейтинг самых полезных каш:На первом месте - именно гречка. Куча железа, клетчатки и очень много белка - в этом плане гречка просто лидер номер один. Причем, это еще и одна и самых дешевых круп - может, именно поэтому ее не так часто и используют. Нашим же матерям «дешевое - значит плохое, а дите должно получать только хорошее и дорогое». Так что пора ломать стереотипы: гречка - самая полезная крупа, по мнению всех диетологов.На втором месте рейтинга у нас овсянка: но ее польза возможна только в том случае, если она не «быстрого приготовления». Почему - мы уже писали.Третье место занимает перловка. Хотя считается, что этой кашей только солдат в армии кормят - мол, настолько она дешевая. А вот и нет: перловка - это источник железа, белка и огромного количества клетчатки, которая способна очищать наш кишечник. Делают ее из ячменя, а не из овса, как многие считают. Такая дешевая каша - и одновременно целый кладезь полезных веществ.Пшено оказалось на четвертом месте. Крупу эту делают из проса, и в наших краях она используется уже очень давно: из нее варят кулеш и пшенную кашу.На пятом месте - кукурузная каша, можно сказать - заморская, ведь появилась она у нас не так давно.Рис занял шестое место. Но его можно считать полезным, если он бурый и неочищенный - в привычном нам, белом варианте, рис не настолько полезен, чтобы быть в этом списке.На седьмом месте у нас льняное семя - продукт, не совсем привычный в нашем рационе. Однако, он содержит совершенно уникальный элемент - жирную кислоту Омега-3, которая обычно бывает только в рыбе. Это делает лен незаменимым продуктом в нашем питании. Мамочки, берите на заметку.Так, а как же манка? Как оказывается, молочная каша, которой нас все детство по утрам кормили в садике - абсолютно никакой пользы, кроме чувства сытости не несет (мы говорим именно о крупе, не о молоке). Ведь, по сути, что такое манка? Перемолотая до состояния муки пшеница, в которой никаких ценных микроэлементов уже не осталось - одни углеводы.