Стоматологи назвали самые опасные продукты для зубов

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Продукты, которые вредят зубамПродукты влияют не только на отдельные части тела, но и на весь организм в целом. Какие-то из них сказываются на состоянии желудка, другие активнее воздействуют на кости, а третьи вредят зубам. Именно о последних и пойдет речь.Жевательная резинкаЭто запрещённый продукт №1 для зубов. Да, она призвана для того, чтобы освежить дыхание и очистить межзубное пространство, может даже защитить от пародонтоза, так как оказывает эффект, схожий с массажем за счёт постоянного жевания. Однако никак данный продукт не способен бороться с кариесом и защищать от него. Жвачка только вредит зубам, а также приводит к развитию гастрита и разрушению пломб.Цитрусовые фруктыИз-за употребления цитрусовых продуктов - апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и других - возможно нарушение состояния ротовой полости. Несмотря на то, что в них содержится фтор, который укрепляет десна и зубы, есть определенная доля вреда. Так, из-за лимонной кислоты, которая есть во всех цитрусовых, разрушается кальций в зубах. Это, в свою очередь, приводит к образованию кариеса. Чтобы не вредить самому себе и без проблем есть цитрусовые продукты, необходимо после этого каждый раз полоскать рот водой. А вот чистить зубы не рекомендуется, так как можно навредить эмаль. Надо подождать хотя бы полчаса после потребления цитрусовых продуктов.Газированные напиткиГазированная вода - настоящий враг зубов. Даже обычная минеральная, без сахара и вредных добавок. Вся проблема в том, что она опасна для зубов и ускоряет размножение болезнетворных бактерий. В чём же причина, спросите вы? В газированных напитках содержится углекислая кислота, которая и наносит серьёзный вред.ВиноМногие знают, что красное вино приводит к почернению эмали зубов. Однако и светлые сорта могут вредить ротовой полости. Причина в том, что в них содержатся органические кислоты - янтарная, яблочная, молочная и лимонная. Самыми вредными считаются дешевые вина, так как в них кроме этого очень много сахара, которым пытаются скрывать все недостатки этих напитков. Чтобы уменьшить вред вина на зубы, лучше пить его через трубочку или растягивать употребление одного бокала на полчаса как минимум.Продукты с мукойМучные продукты - булочки, хлеб, макароны, сладости - не только вредят фигуре, но и оказывают негативное воздействие на зубы. Они в своём составе содержат легкоусвояемые углеводы, которые приводят к образованию кариеса. Эти продукты начинают расщепляться во рту, что является подпиткой для болезнетворных микроорганизмов.СухофруктыЭти продукты также опасны, как и конфеты. Дело в том, что они липнут к зубам. Тем самым создаётся крайне комфортная среда для бактерий. Велика вероятность разных болезней.СемечкиСемечки часто грызут зубами, что является крайне вредной привычкой. Ведь из-за этого разрушается поверхность зубов, что приводит к их чувствительности и разрушению. К тому же частички семечек застревают между зубов, что является отличной средой для размножения микробов, которые разъедают зубную эмаль.КонфетыБольшое количество сахара в конфетах приводит к проблемам с зубами. Особенно это касается ирисок и тофи, которые прилипают к поверхности зубов и вредят их целостности. К тому же есть риск разрушить пломбы.