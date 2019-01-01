Медики напомнили о пользе бананов

Бананы лечат давление не хуже таблетокБананы, шпинат и батат могут быть настолько же эффективными средствами лечения гипертонии, как и таблетки. К сожалению, для достижения лечебного эффекта человеку необходимо съедать не менее 11 бананов в день.Повышенное артериальное давление вселяет страх в сердца миллионов людей из разных стран мира, так как это расстройство является предвестником инфарктов и инсультов. Однако употребление бананов, батата и шпината каждый день способствует нормализации давления, как подчеркивают ученые. Насыщенные калием, эти фрукты и овощи позволяют предотвращать гипертонию за счёт стабилизации уровня соли в организме. Новое исследование показало, что этот полезный минерал работает ничуть не менее эффективно, чем диуретики или мочегонные лекарства, которые чаще всего используются для снижения артериального давления.Однако в соответствии с ныне существующими рекомендациями, человек должен употреблять не менее 4,7 г калия ежедневно для достижения лечебного эффекта в борьбе с повышенным артериальным давлением. Если переводить это на язык фруктов и овощей, то нам придется поглощать по 11 бананов каждый день. В одном банане содержится приблизительно 420 мг калия. Авторы исследования из Университета Южной Калифорнии подчеркивают, что содержащая высокий уровень калия диета не уступает по степени эффективности диуретикам.Когда в рационе человека много калия, его почки выделяют больше соли и воды, что способствует выведению калия. В ходе исследования было установлено, что лечебный эффект от этих продуктов питания достигался вне зависимости от того, сколько соли употребляли люди. Ученые обнаружили, что организм балансирует сам себя для контроля уровня калия за счёт соли. Чем больше в рационе калия, тем больше соли и воды выделяют почки.