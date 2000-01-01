Употребление этих продуктов убережет от болезней сердца

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Ферментированные молочные продукты оказывают положительное влияние на липиды кровиИсследователи Университета Восточной Финляндии пришли к заключению о том, что активное употребление ферментированных молочных продуктов мужчинами связано со значительно более низким риском возникновения коронарной болезни. В свою очередь обилие неферментированных молочных продуктов в рационе ученые связали с повышенной вероятностью ишемической болезни сердца.К ферментированным молочным продуктам относятся сыр, йогурт, кефир и кисломолочные изделия. Исследовав здоровье почти 2000 мужчин, которых наблюдали в течение 20 лет, финские исследователи констатировали: фрементированные молочные продукты оказывают положительное влияние на липиды крови и тем самым защищают от проблем сердечно-сосудистого характера, включая сердечный приступ.«Среди самых активных потребителей ферментированных молочных продуктов с содержанием жира менее 3,5%, риск возникновения ишемической болезни сердца был на 26% ниже», - сообщили специалисты.Также они отметили, что употребление жирных ферментированных молочных продуктов, таких как сыр, не коррелировало, вопреки распространенному мнению, с риском развития болезней сердца. Интенсивное употребление неферментированных жирных молочных продуктов давало обратную картину.