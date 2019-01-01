Названы продукты, избавляющие от угревой сыпи

Правильное питание - важный компонент в борьбе с акне.Эксперты представили вниманию 8 продуктов, которые могут помочь избавиться от акне. Информацией поделилось зарубежное издание.По словам специалистов, воспалительное заболевание кожи, вызываемое изменениями в пилосебационных структурах, характерно для подросткового возраста и чаще всего проходит самостоятельно. Если же указанная проблема затянулась, то есть продукты, ускоряющие избавление от нелицеприятных признаков.К употреблению рекомендованы продукты из сложных углеводов: горох, бобы и овощи. Следует избегать простых углеводов, содержащихся в макаронах, белой муке, рисе и сахаре. Цинк регулирует обмен веществ и уровень гормонов, поэтому необходимо пополнить рацион семенами тыквы и кешью, говядиной и индейкой, чечевицей и морепродуктами.Низкие уровни витамина А напрямую связаны с состоянием кожного покрова, в связи с этим рацион должен быть пополнен рыбой, сырами, яйцами и сладким картофелем. Витамин Е предотвращает рубцевание, повышая упругость кожи. Он содержится в таких продуктах: зародыши пшеницы, фундук, миндаль, жирная рыба, авокадо.Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 жизненно необходимы организму. Они содержатся в жирной рыбе, семенах льна, яйцах. Благоприятным образом на кишечную микрофлору влияют пробиотики, что сказывается и на внешнем виде. Следует добавить в рацион в случае акне кефир, чайный гриб, квашеную капусту, огурцы, сыр, греческий йогурт.Дыни, апельсины и грейпфруты, киви, брокколи, брюссельская капуста, манго, земляника и черника, зелень, томаты помогут побороть указанную проблему, так как в них содержится витамин С. Витамин B3 (ниацин) обладает детоксикационными свойствами, достаточное его количество имеет место в мясе, рыбе, бобовых, семенах, молоке и зеленых листовых овощах.То же самое касается витамина В5. Эксперты советуют избегать продуктов, которые повышают уровень сахара в крови и инсулина: сахар, белая мука, обработанные и жареные продукты.